O Goberno cre que non debe intervir en competencias autonómicas e locais sobre abandono de mascotas

O Goberno considera que a Administración do Estado non debe interferir nas competencias autonómicas e locais en materia de protección animal para frear o abandono de animais, segundo afirma en resposta a unha pregunta parlamentaria da senadora de Podemos Vanessa Angustia Gómez sobre as medidas do Executivo para frear o abandono de cans e gatos en España.

A senadora da formación morada e membro da Asociación Parlamentaria de Defensa dos Animais (APDD) asegura que "en comunidades como Galicia, a Asociación Animalista Libera estima que se abandona unha media de máis de 14.000 cans e gatos nos últimos anos". Por iso, pon a énfase na necesidade de "un texto lexislativo marco que contribúa a establecer uns criterios mínimos para combater esta situación", é dicir, dunha Lei marco estatal de Protección Animal, como a que leva reivindicando APDDA desde hai anos.

O Executivo responde que "non se ten coñecemento da previsión de accións coordinadas entre a Administración Xeral do Estado e os gobernos autonómicos en materia de persecución do abandono de animais mantidos como mascotas".

"A regulación da tenencia de animais domésticos e exóticos mantidos como mascotas é competencia das Administracións Autonómicas e Locais --engade--. A normativa básica estatal só se ocupa daqueles casos nos que a posesión de certas especies silvestres (como as exóticas invasoras) podería supor un problema ambiental". A APDD lamentou nun comunicado o "inmobilismo" do Goberno neste ámbito.

"SERES VIVOS CON SENSIBILIDADE"

O Congreso dos Deputados si aprobou por unanimidade o pasado mes de febreiro unha proposición non de lei pola que insta o Goberno a promover as reformas legais necesarias para crear unha categoría especial no Código Civil onde se defina aos animais como "seres vivos dotados de sensibilidade".

Ademais, o texto chama a prever as reformas legais necesarias para que os animais de compañía "non poden ser obxecto de embargo en ningún procedemento xudicial".