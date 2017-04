O Goberno está satisfeito co grao de cumprimento da normativa por parte dos zoolóxicos españois

O Goberno considera satisfactorio o grao de cumprimento da normativa por parte dos parques zoolóxicos e destaca como principal contribución destes espazos que, debido ao seu contacto directo co público, posúen unha "situación privilexiada para a educación e concienciación ambiental".

Así o pon de manifesto nunha resposta parlamentaria, á que tivo acceso Europa Press, na que asegura que esta actividade leva a cabo actualmente a través de actividades específicas nos parques zoolóxicos, así como dunha señalética adecuada.

O Executivo responde así á pregunta da senadora de En Marea, María Vanessa Angutia Gómez, que forma parte da sobre a valoración do Goberno do grao de cumprimento da Lei de conservación da fauna silvestre nos parques zoolóxicos. A senadora de Podemos tamén pregunta cantas denuncias recibiu o goberno respecto diso do cumprimento desta normativa desde que entrou en vigor en 2003.

Neste sentido, o Goberno asegura que o cumprimento da Lei considérase satisfactorio. "Proba diso é que non se recibiron denuncias acerca do seu incumprimento e os parques zoolóxicos existentes se han ido adaptando aos requirimentos legais que derivan da Directiva europea relativa ao mantemento de animais salvaxes en parques zoolóxicos, trasposta ao ordenamento xurídico estatal a través da Lei 31/2003", asegura.

Con todo, a senadora da formación morada critica que a mencionada lei permitiu que gran cantidade destes lugares permanecesen abertos "a pesar de non cumprir os requisitos mínimos coherentes do que se suporía nun centro de conservación da biodiversidade.

"Na práctica os zoos e acuarios españois teñen poucos ou ningún programa de conservación efectivo e a súa contribución ao mantemento das especies animais ameazadas é moi baixa. Parques ilegais continuaron exhibindo animais en catividade máis como espectáculo circense que como intento de conservalos, e algúns deles foron clausurados cunha grave tardanza", denuncia.

Neste sentido, o Executivo responde que "existen notables exemplos de contribución a programas de conservación en curso e cita varios casos: o zoolóxico de Xerez e os programas de cría 'ex situ' do lince ibérico e do visón europeo; o zoolóxico de Santillana del Mar e o programa de cría 'ex situ' do visón europeo; o zoolóxico de Madrid e os programas de educación para a conservación do lince ibérico e a Aguia imperial ibérica.

A Asociación Parlamentaria en Defensa dos Animais (APDDA), da que forma parte a senadora, lamenta nun comunicado que o Executivo obvie outros casos, como o do "polémico" zoo de Castellar de la Frontera (Cádiz).