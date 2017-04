Agricultura publica os requisitos para outorgar o recoñecemento á celebración de concursos de viños

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente publicou este luns os requisitos de carácter organizativo e de participación para a concesión do recoñecemento de concursos de viños por parte do Departamento, así como a autorización do uso do logotipo institucional do Ministerio.

A través dunha Resolución publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE), Agricultura explicou que o ámbito de aplicación do protocolo de actuación inclúe tanto os concursos a celebrar en España como, de forma excepcional, noutros países, sempre que estean organizados por institucións españolas.

Así, inclúense tanto os concursos internacionais nos que concorren viños elaborados en diferentes países, incluído España, como os concursos nacionais nos que só concorren viños elaborados en territorio nacional e nos que só participan viños amparados por unha denominación de orixe protexida supra-autonómica.

Neste sentido, a nivel nacional, nos concursos xerais esixirase a participación na edición precedente de mostras orixinarias de polo menos cinco países, ademais de España, e polo menos cinco comunidades autónomas diferentes daquelas en cuxo territorio teña lugar o certame.

Pola súa banda, os concursos por categorías ou tipos de viño a cifra redúcense a tres países, incluídos España, no primeiro caso e de polo menos dúas comunidades no segundo caso.

No caso dos concursos de viños amparados por unha denominación de orixe protexida supra-autonómica, será necesario a participación na edición precedente de mostras que representen polo menos o 20% das adegas inscritas na DOP que "potencialmente" poidan participar no concurso.

Agricultura contempla algunhas excepcións para a autorización do uso do logo en concursos que ofrezan un interese destacado para o sector, ou que respondan a situacións conxunturais de carácter excepcional. Tamén se acollen a esta singularidade aqueles certames que se atopen avalados por dous ou máis comunidades autónomas.