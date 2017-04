Fiscalía pide 20 anos de cárcere para un procesado en Santiago por varios atracos con armas de fogo

A Fiscalía pide 20 anos de cárcere para un individuo con antecedentes acusado de cometer varios atracos con armas de fogo en localidades da provincia da Coruña.

Os feitos serán xulgados na Sección Sexta Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago de Compostela nun xuízo sinalado para o martes 18 de abril ás 12,30 horas por roubos con violencia, tenencia ilícita de armas e furto.

Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, recollido por Europa Press, o acusado, V.M.P.C., con antecedentes penais por delitos similares polos que está procesado, sobre as 19,00 horas do 8 de setembro de 2014 dirixiuse ao Supermercado Eroski na Pobra do Caramiñal co seu rostro oculto cunha gorra de béisbol e unha braga que lle tapaba a cara mentres empuñaba unha arma coa que apuntou á caixeira.

Ás 22,00 horas do 19 de setembro do mesmo ano acudiu, segundo o relato da Fiscalía, a un restaurante-cafetaría en Ribeira coa cara tapada cunha braga e portando unha arma, onde, tras efectuar un disparo intimidatorio ao teito, apuntou ao dono.

Ademais, está acusado de subtraer ao descoido unha tableta en Ribeira, así como doutro atraco a unha panadaría cunha pistola de xoguete que aparentaba ser real.

Por todo iso, a Fiscalía pide unha pena que suma 20 anos de prisión por diversos delitos de roubo con violencia, tenencia ilícita de armas e un delito de furto, entre outros, coa agravante de reincidencia.