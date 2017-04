As provincias da Coruña e Lugo, en risco por vento de ata 80 km/h e fenómenos costeiros

Os ceos estarán este martes anubrados na metade norte peninsular, nunha xornada con probabilidade de chuvascos ou treboadas fortes no sur da Cordilleira Ibérica, así como vento forte ou con intervalos de forte no litoral norte de Galicia, sur de Andalucía e Empordán, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Nubes e claros no País Vasco | Fonte: Europa Press

Ademais, tres provincias estarán en risco por vento e ondas. Trátase da Coruña e Lugo, ambas as por refachos máximos de 80 quilómetros por hora, así como por fenómenos costeiros. Asturias tamén estará no mesmo nivel de risco por este último motivo. Así mesmo, atópanse en risco por choivas e treboadas Valencia, Conca e Teruel.

Este martes, haberá chuvascos ocasionalmente acompañados de treboada no Sistema Central e sur da Cordilleira Ibérica, que poderán ser localmente fortes e poderán precipitar en sarabia. Con carácter mais débil, poden afectar a outras zonas de Galicia, a Meseta, serras béticas, do interior de Murcia e do norte de Cataluña.

Tamén se prevén intervalos anubrados no Cantábrico, resto de Cataluña, Ceuta, Melilla, e norte de Canarias, con ceos pouco anubrados ou despexados no resto da Península, Baleares, e sur de Canarias.

As temperaturas diúrnas irán en descenso en Canarias e interior do terzo norte peninsular, con poucos cambios no resto. A máxima do país alcanzarase en Sevilla, con 32ºC.

O vento será de compoñente leste na Península, e norte en Baleares e Canarias; e soprará forte ou con intervalos de forte no litoral norte de Galicia, o sur de Andalucía, e Empordán.