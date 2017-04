Ferido un home nun atropelo en Vigo

Un home resultou ferido nun atropelo rexistrado na mañá deste martes no termo municipal de Vigo, debido ao que foi trasladado a un centro hospitalario.

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press, sobre as 7,40 horas deste martes o 061 avisoulle dun atropelo na Gran Vía de Vigo preto do Corte Inglés, saíndo do túnel.

Foron mobilizados a Policía Local, Bombeiros de Vigo e o 061, que desprazou ao momento unha ambulancia asistencial que levou a un home ao Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC), segundo confirmaron fontes sanitarias.