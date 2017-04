Santiago acolle o sábado un ciclo de conferencias para profesores de inglés organizado pola Universidade de Cambridge

Santiago de Compostela acollerá por primeira vez o vindeiro sábado, día 22, un ciclo de conferencias para profesores de inglés organizado pola Universidade de Cambridge, a través dos seus departamentos Cambridge English Language Assessment e Cambridge University Press. O evento terá lugar no Gran Hotel Los Abetos.

As peculiaridades do ensino do inglés a nenos, coa serie 'Cambridge English: Young Learners', é o eixo central deste ciclo de conferencias, que percorre varias cidades españolas co obxectivo de explorar novas técnicas de ensino e de compartir experiencias entre os profesores de inglés que imparten as súas clases en centros escolares de educación primaria, secundaria e centros de idiomas.

Durante 'The Cambridge Experience', expertos no ensino do inglés analizarán diferentes aspectos cos que mellorar a aprendizaxe dos estudantes máis novos. 'O círculo máxico das emocións' é a conferencia con que Borja Uruñuela, director de Educación no Centro St. James de Sevilla, abrirá a xornada.

Pola súa banda, Andrea Tolve ensinará como usar técnicas de dramatización e teatralización na aula na súa charla 'Co foco no drama', mentres que Lucy Bravo adiantará os cambios que, a partir de xaneiro de 2018, introduciranse nos exames Cambridge English: Young Learners.