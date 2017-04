Oncomet traballará para “devolver á sociedade a súa xenerosidade” na loita contra o cancro

Rafael López, responsable do grupo de investigación Oncomet, que xa recadou case 600.000 euros a través do micromecenado para a investigación da biopsia líquida, garantiu este martes que traballarán para "devolver á sociedade a súa xenerosidade" e conseguir que "o cancro se controle".

Equipo de Oncomet.

Durante a súa participación nos 'Almorzos' da Radio Galega, Rafael López asegurou que lles "sorprendeu" a repercusión social e económica da súa campaña. "Isto demostra que é un asunto importante para a sociedade e que esta forma de colaboración para a investigación é necesaria", indicou.

Tras agradecer as achegas, o responsable comprometeu o traballo investigador para conseguir que haxa "un día no que o cancro se controle e as curacións sexan maiores que na actualidade".

O promotor do Grupo de Oncoloxía Médica Traslacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago mencionou o exemplo de países como Inglaterra, onde un 40 por cento de toda a investigación médica procede do mecenado. "Non se trata de competir co Sergas; é un proxecto de investigación para sumar", exemplificou

Do mesmo xeito, explicou que "nos próximos anos isto vai cambiar e a maior parte das empresas terán que reverter o que gañan na propia sociedade con achegas deste tipo".

O diñeiro conseguido a través da campaña destinarase á contratación de persoal, instrumental e máquinas para levar a cabo o proxecto de investigación, moi ambicioso, dentro do campo da biopsia líquida.