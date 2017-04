A Xunta abordará a rehabilitación do retablo central da Igrexa da Mercé de Verín (Ourense)

A Xunta de Galicia abordará a rehabilitación e recuperación do retablo central da Igrexa da Mercé da localidade ourensá de Verín.

Reunión Madrid Verín | Fonte: Europa Press

Así o avanzou, nunha reunión mantida en Madrid, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez González, ao portavoz do PP de Verín e senador galego Juan Manuel Jiménez Morán.

Esta decisión concretarase no encargo da redacción durante este mesmo ano do proxecto para avaliar o estado do ben e o alcance das futuras actuacións. A Xunta enviou este martes unha carta ao Concello para informarlle da medida.

A igrexa e convento dos Pais Mercedarios constitúe un conxunto de referencia do patrimonio histórico-eclesiástico de Verín. A construción, realizada en parte con pedras procedentes da acrópole de Monterrei, gozou do seu maior desenvolvemento no século XVIII.

A torre barroca da igrexa e a fachada, con trazas neoclásicas, caracterízase pola sinxeleza das súas liñas. O interior do templo, de nave única, conta cun significativo patrimonio escultural no que destacan o coro e cinco retablos, catro deles laterais e o quinto situado no presbiterio e trazado no segundo terzo do século XVIII por Frei Pedro Pascual García.