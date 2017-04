Adolfo Domínguez reforza a súa expansión en América cunha rede de 165 tendas

Adolfo Domínguez continúa coa súa expansión en América, continente onde experimenta os seus mellores datos de crecemento, cunha rede de 165 tendas, segundo informou este martes a compañía de moda con sede en Ourense.

Tenda de Adolfo Domínguez | Fonte: Europa Press

O fundador e presidente da empresa inaugurou unha nova tenda en México a finais de marzo e esta mesma semana desprazarase a Estados Unidos para apoiar a presenza da marca no Estado de Florida, onde a empresa dispón de tres tendas.

Así mesmo, o presidente e fundador da compañía, Adolfo Domínguez, visita desde este martes os puntos de venda ao público da empresa en Lima e mantén un encontro co ministro peruano de Comercio Exterior e Turismo, Eduardo Ferreyros.

Perú é un dos países de maior crecemento do sector téxtil e cun mercado que valora especialmente as pezas de deseño de autor.

Promperú, organismo responsable de divulgar a marca Perú, decidiu distinguir ao empresario galego pola súa aposta téxtil pola alpaca peruana.

Adolfo Domínguez entrou no mercado peruano en 2009, cando abriu a súa primeira tenda nun centro comercial de Lima. Nos anos 2012, 2014 e 2015, Adolfo Domínguez inaugurou 3 novas tendas na capital peruana.

A firma incrementou as súas vendas nun 39% en Perú no últimos catro anos, cun crecemento do 9% en 2016.

En concreto, a compañía galega de moda de autor ten catro establecementos comerciais en Lima franquiciados coa empresa peruana YES e prevé abrir tres establecementos máis antes de 2021.