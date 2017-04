Case 30 colectivos de Redondela dan o seu apoio ao persoal de Nueva Pescanova, que volverá manifestarse o venres

Case unha trintena de colectivos sociais, veciñais, culturais ou deportivos de Redondela (Pontevedra) mostraron o seu apoio aos traballadores de Nueva Pescanova, inmersos desde hai meses na negociación do seu convenio colectivo, e trasladaron a súa "solidariedade total" coas súas reivindicacións e mobilizacións.

Apoio Nova Pescanova colectivos | Fonte: Europa Press

Así o expresou este martes en rolda de prensa uno dos portavoces deses colectivos, Guillermo Fontán, quen lembrou que o conflito laboral na pesqueira "ten alcance social e humano", xa que gran parte dos empregados de Nueva Pescanova son veciños de Redondela e, en concreto, da parroquia de Chapela.

Fontán expresou o seu apoio ao persoal e criticou que as formulacións da empresa "ameazan o futuro" dos empregados "de forma inxusta e arbitraria", xa que, ao seu xuízo, recórtanse dereitos ao elo máis débil da cadea, nun sector "con perspectivas".

Na mesma liña, o representante o colectivo de pensionistas e xubilados, Gonzalo Balo, subliñou que os problemas de Nueva Pescanova "non foron xerados polos traballadores", senón por "unha xestión nefasta" da multinacional, que "agora teñen que pagar os empregados".

Os representantes das diferentes asociacións, que estiveron acompañados polos portavoces sindicais, o alcalde de Redondela, e varios concelleiros, confirmaron o seu apoio e participación na manifestación que sairá o venres ás 20.00 horas do lugar coñecido como 'Catro pontes' en dirección ás instalacións de Nueva Pescanova en Chapela.

NEGOCIACIÓNS

Por outra banda, os sindicatos confirmaron que seguen á espera de que os mediadores da Inspección de Traballo pronúnciense sobre as novas propostas de ambas as partes, relativas aos puntos máis conflitivos na negociación do novo convenio: os salarios, as condicións dos novos contratos e a flexibilidade de xornada.

No entanto, tal e como apuntou Ignacio Couñago (UXT), o prazo para chegar a un acordo con intervención dos mediadores expira a finais do mes de abril, xa que "non se pode estar con reunións 'sine die', e sen avances". "Xa advertimos de que, como moito, dúas reunións máis. A empresa está a botarnos un pulso pero isto non se pode alongar máis", incidiu.

Así mesmo, Ricardo Castro (CUT) lembrou que os sindicatos suspenderon de forma "temporal" as medidas de presión mentres se celebraban as reunións cos mediadores, e advertiu de que, no caso de que non se avance nas negociacións nos próximos días, "haberá que empezar de cero e se recrudecería a situación".

Finalmente, Suso García (CIG) lembrou que os sindicatos fixeron unha nova proposta que, aínda que contén "cambios", respecta as "liñas vermellas" polas que os sindicatos non están dispostos a pasar. "Se non hai acordo a finais de abril, tomaremos medidas, non se pode estar a xogar co ánimo da xente, levamos un ano negociando", reiterou.