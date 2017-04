A Xunta mostrouse aberta a realizar "algún tipo de cambio" no modelo de contratación para obras do Centro Dramático Galego (CDG), sempre que este prodúzase "dentro do marco legal" e insistindo en que se trata dunha entidade "pública" e sometida a controis para evitar "calquera arbitrariedade" na selección de persoal.

O modelo de contratación actores xerou críticas e debate no sector nos últimos anos e máis recentemente por mor da adaptación de 'Martes de Carnaval', levando ás dimisións de tres membros do tribunal por diferenzas co concurso público desenvolvido pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

A propia Asociación de Actores e Actrices de Galicia difundiu un comunicado hai un mes ante o "descontento xeneralizado" por un proceso de selección "imposto" pola Agadic, considerando que "non é o máis adecuado para unha institución como o CDG, xa que pasa por alto as particularidades laborais e artísticas" de actores e directores.

A preguntas dos medios precisamente durante a presentación da adaptación de 'Martes de Carnaval' en lingua galega, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, defendeu os pasos dados pola administración, dado que o CDG como ente "de dereito público" está "sometido a controis" para evitar "calquera arbitrariedade e situación anómala" na xestión de contratación.

A pesar diso e recoñecendo que o modelo non é todo o flexible "que debería ser", sinalou que se lle expuxo á asociación de actores "a posibilidade de facer algún tipo de cambio" neste modelo, aínda que "sempre dentro do marco legal", é dicir, sometido a controis públicos.

PERSOAL LABORAL

Rodríguez argumentou que estes actores pasan a ter unha relación contractual como "persoal laboral" da administración, o que implica certos "controis" que "poden gustar máis ou menos" pero que se enmarcan na dinámica dunha compañía de carácter público.

"Se falamos dunha compañía publica e temos a honra de ter unha compañía pública, o é para todo, non para unhas cousas si e para outras non".

Neste sentido, destacou o proceso realizado "con total transparencia" e considerou que, a pesar do "ruído" xerado, o que importan son os "resultados" que se verán na próxima representación da obra. "A calidade artística estará á altura", asegurou.