(AV) Feijóo deberá responder na Cámara polas súas xestións ante o Estado, o cumprimento das normas e o emprego

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deberá responder no próximo pleno do Parlamento sobre o resultado das súas xestións ante o Goberno, a instancias do BNG; sobre o cumprimento das normas autonómicas, un asunto polo que se interesará o PSdeG; e sobre a evolución do emprego en Galicia, a petición de En Marea.

Así o avanzaron en senllas comparecencias ante os xornalistas os portavoces dos distintos grupos parlamentarios despois de reunirse para conformar a orde do día da sesión plenaria da próxima semana.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)