A vista do recurso contra a deportación de Daniel V., o mozo paraguaio de 19 anos que vivía na capital galega e que foi expulsado en novembro, quedou este martes lista para sentenza no Xulgado contencioso-Administrativo Número 2 de Santiago de Compostela, ata onde se desprazaron, ademais, compatriotas do mozo e membros do Foro Galego de Inmigración para pedir que se "reverta unha inxustiza".

Compatriotas do paraguaio deportado e membros do Foro Galego de Inmigración | Fonte: Europa Press

O recurso foi presentado a asociación madrileña Paraguai Resiste e, segundo explicou o presidente do Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, asínao "o propio mozo", que "quere volver". Na vista, o letrado que representa ao colectivo aludiu a "irregularidades" na instrución do procedemento de expulsión e pediu a anulación do expediente e a súa substitución por unha multa.

Entre os argumentos do recurso, esgrímese que o mozo vivía en Santiago desde os cinco anos e que na capital galega continúan a súa nai e un irmán, mentres que no seu país de orixe, onde permanece, atópase nunha situación de "falta de arraigamento". Tamén se apunta a unha posible "deportación exprés" e ponse en dúbida que se cumprise "o límite das 72 horas que unha persoa pode estar detida".

Os promotores do recurso tamén inciden en que o menor estivo durante "máis dun ano" baixo "garda" por parte da Xunta e esta "non fixo ningún intento" para iniciar a tramitación dos documentos necesarios para regularizar a situación do mozo.

En fronte, o avogado do Estado opúxose ao recurso e defendeu o expediente de expulsión baseado "na súa situación irregular", posto que o mozo cumprira a maioría de idade e non tiña permiso de residencia nin contrato de traballo. Ao tempo, lembrou que foi detido por suposto furto nun establecemento comercial e que tiña outros antecedentes de "ameazas e violencia no ámbito doméstico".

En todo caso, posto que os antecedentes policiais incorporáronse "posteriormente" ao expediente do novo, recalcou que a súa expulsión se cursou por que estaba "en situación irregular" no país, un contexto no que, ademais, engadiu, "a invocación do arraigamento é irrelevante".

"ILUSIONADO" POR VER AO SEU PAI

No entanto, tanto o avogado do Estado como unha testemuña que declarou este martes (un policía que acompañou ao novo expulsado no regreso ao seu país de orixe) sinalaron que si "ten familia" en Paraguai.

De feito, o policía esgrimiu que, no voo cara ao seu país, o propio novo confesouse "ilusionado" por atoparse co seu pai, "propietario dunha fábrica de pantalóns", e ao que "non vía desde fai dez anos". Tamén tería unha media irmá en Paraguai.

O policía engadiu que o mozo foi recibido por familiares no aeroporto. "Había tres persoas, entre elas unha señora maior que identificou como a súa tía", indicou, antes de recoñecer que o pai non estaba. Segundo o axente, trasladóuselle que ao pai non se lle había comunicado que chegaba o mozo porque "querían darlle unha sorpresa".

Así mesmo, a testemuña asegurou que se cumpriu co precepto das 72 horas e, preguntado polo letrado que defende o recurso, recoñeceu que hai documentos (os ligados aos antecedentes) que non estaban inicialmente no expediente de expulsión.

ORDENAMENTO "BALEIRO DE CONTIDO"

Pola súa banda, nas súas conclusións, o avogado do Estado reafirmouse na súa postura e recalcou que a expulsión se produciu por unha situación "irregular" na que o "arraigamento" que esgrimen os promotores do recurso non se pode "invocar", á vez que rexeitou a anulación do expediente de expulsión e a apertura ao "retorno voluntario" e a que se poida substituír devandito expediente por unha multa.

"Si é posible substituír unha pena de expulsión por unha multa, porque, se non, o ordenamento xurídico estaría baleiro de contido", replicou o letrado do colectivo que presenta o recurso, quen incidiu en que queda "máis que probado" que os vínculos familiares do mozo están na capital galega.