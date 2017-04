Convocada a quinta edición do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea

O Premio Galicia de Fotografía Contemporánea celebra este ano a súa quinta edición cos obxectivos de favorecer a creación artística actual e de dar a coñecer propostas de calidade dos autores que están a traballar neste ámbito de expresión cultural.

A nova convocatoria deste certame foi presentada este martes no Museo das Peregrinacións e de Santiago polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e pola deputada de Cultura da Deputación de Lugo, Pilar García, ambos en representación das entidades que apoian a iniciativa.

Así mesmo, no acto participaron o coordinador do premio, Vítor Nieves, e Xosé Lois Vázquez, director do Outono Fotográfico, festival ao amparo do que se desenvolve o premio.

O galardón do certame, segundo explicaron, está dotado con 8.000 euros, que se traducen na realización dunha exposición itinerante co traballo gañador e dun catálogo editado no marco da colección de libros de fotografía Outono Fotográfico.

Anxo Lorenzo destacou o interese desta iniciativa en "avanzar na difusión da creación fotográfica contemporánea, así como na posta en valor das expresións artísticas nas diferentes linguaxes actuais".

Para iso, o certame promove "un amplo percorrido da mostra en espazos expositivos de referencia tanto dentro como fóra de Galicia" para achegar ao público as propostas gañadoras.