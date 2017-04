O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, mostrouse compracido con que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, accedese a someter a votación en Zona Franca os convenios para a instalación do Campus do Mar nos terreos da antiga ETEA, aínda que censurou que pola "confrontación" do rexedor perdésese tempo e puxésense en risco "investimentos moi importantes".

En declaracións aos medios durante unha visita á Asociación Érguete en Vigo, Rueda manifestou que o ocorrido co convenio da ETEA é "un exemplo máis da política do señor Abel Caballero de confrontación primeiro e, cando a confrontación perde todo o sentido, rectificación e emendándose a si mesmo tentando --facer-- ver que non é así".

En relación a iso, incidiu en que "durante moitísimo tempo" o alcalde vigués, como presidente do pleno do Consorcio da Zona Franca de Vigo, mantivo que non ía someter a votación o convenio da ETEA, pero "cando se dá conta de que non tiña ningún sentido, que non era verdade en absoluto o que estaba a dicir, imponse a razón".

"A pena é que se perderon tantos meses polo de sempre e polo de sempre", sostivo, antes de volver criticar o ánimo de "confrontación" de Caballero: "Vémolo aquí, vímolo na área Metropolitana e supoño que o veremos noutros casos, porque é a marca da casa do señor Abel Caballero", concluíu.