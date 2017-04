Xunta e Caixabank cooperan en investigación sobre cultivos que reducen emisións e sobre control de velutina

A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, e o responsable de Caixabank en Galicia, Marc Benhamou, asinaron este martes un acordo marco para colaborar en dous proxectos de I+D+i, a través da Fundación La Caixa e con participación das universidades de Santiago e de Vigo.

Así o trasladou a conselleira tras a firma do acordo, que tivo lugar no Centro de Interpretación da Natureza do Parque Natural do Monte Aloia, en Tui (Pontevedra), e explicou que o investimento nestes proxectos de I+D+i será de 100.000 euros.

A primeira das investigacións centrarase en favorecer o desenvolvemento de prácticas agrícolas sustentables para reducir as emisións e mitigar os efectos do cambio climático. Entre esas prácticas, indicou a conselleira, poden estar o uso de abonos naturais ou o emprego de máquinas menos lesivas coa contorna.

A medida que vaia avanzando o estudo, seleccionaranse dous tipos de cultivos ou produtos que sexan os máis adecuados para cada zona, de maneira que tamén se promova o 'emprego verde' e os hábitos saudables. Así mesmo, apuntou Mato, contémplase a posterior comercialización dos produtos cultivados e non se descarta a creación dunha marca propia para darlles visibilidade no mercado.

AVESPA ASIÁTICA

O segundo dos proxectos busca métodos de control e para a redución dos efectos causados na biodiversidade pola avespa asiática ou 'vespa velutina'. Así, abordarase a cuestión desde catro liñas de traballo: análise do comportamento e preferencias alimentarias do insecto; desenvolvemento de novas trampas; coñecemento dos seus hábitats e factores que favorecen a súa distribución; e impacto sobre a polinización das especies locais.

Por outra banda, promoverase a posta en funcionamento dunha rede de alerta en cooperación cos cidadáns, especialmente os apicultores, co fin de establecer puntos de mostraxe. As conclusións da investigación divulgaranse e elaborarase un protocolo de actuación.