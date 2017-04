O deputado de En Marea e membro de Podemos Galicia, Antón Gómez- Reino, aplaudiu o 'Tramabús' de Podemos porque considera que axuda a "pór encima da mesa" que "continúa habendo" moitas persoas que xuntas conforman unha "trama de poder" que prexudica ao país.

Os deputados de En Marea Antón Gómez-Reino e Yolanda Díaz participaron este martes nunha rolda de prensa xunto a traballadores de Alcoa. Nela, e a preguntas dos xornalistas, manifestáronse sobre o autobús que puxo en circulación Podemos baixo o nome de 'Tramabús'.

No vehículo pódense ver as imaxes da portavoz do PP no Concello, Esperanza Aguirre, os expresidentes de Goberno José María Aznar e Felipe González, ou o extesorero do PP Luís Bárcenas, así como representantes de empresas.

"O Tramabús o que fai é pór encima da mesa que hai moita xente, despois destes anos de crises, que continúa sendo unha trama de poder", asegurou Gómez- Reino.

O deputado de En Marea cualificou de "bo" o feito de sacar a luz, a través deste autobús, a existencia dunha "trama poderosa" que prexudica na saída da actual situación económica.

Pola súa banda, Yolanda Díaz criticou "a estafa democrática": "O que está en xogo é un sistema que nada ten que ver coa democracia e que avala que unha minoría que non se presenta ás eleccións está a tomar directamente todos os días decisións que van contra a maioría social". "Hai trama? Claro que hai trama", concluíu.