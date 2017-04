A Cámara comezará a tramitar o mércores a petición de traspaso da AP-9, que os grupos esperan aprobar en maio

O Parlamento comezará a tramitar o mércores a petición de transferencia da AP-9, unha iniciativa lexislativa subscrita polo catro forzas con asento no Pazo de Hórreo que confían en poder remitir a Madrid, para o seu debate no Congreso, no mes de maio.

Atasco na AP-9 | Fonte: Europa Press

Diso deron conta en senllas roldas de prensa ao termo da xunta de portavoces, despois de que a líder do BNG, Ana Pontón, volvese pór sobre a mesa as deficiencias da empresa concesionaria da infraestrutura.

"É fundamental conseguir o traspaso para frear a xestión abusiva, chulesca e prepotente de Audasa", defendeu, crítica con que "o resultado" da comisión conxunta de Fomento e a Xunta é "máis atascos e máis subidas de peaxes".

Pola súa banda, o representante do PSdeG na Cámara galega, Xoaquín Fernández Leiceaga, deixou claro que non admitirá "ningún atraso" na tramitación desta norma e mostrouse "a favor" de cumprir os requisitos marcados "con total rapidez".

Tamén consciente de que a comisión Xunta-Fomento para supervisar o funcionamento da mencionada autoestrada "non produce ningún resultado", fixo votos por que o traspaso da vía fágase "nas mellores condicións financeiras" para así "mellorar" o actual sistema de peaxes.

A continuación, Luís Villares (En Marea) apoiou que os trámites, que comezan coa designación do relatorio que elaborará o informe sobre a proposición de lei que se remitirá a Madrid, fáganse "da forma máis áxil posible".

O CONGRESO DECIDE OS SEUS TEMPOS

Finalmente, desde as filas populares, Pedro Puy conveu en que os prazos "se poden acurtar", por exemplo, no relativo aos prazos de emendas, pois o texto é froito dun acordo de base de todas as forzas políticas.

No entanto, chamou a non perder de vista que a vontade dos grupos por acelerar os trámites parlamentarios non garda relación co debate da norma nas Cortes, tendo en conta que o Congreso fixa os seus propios calendarios de traballo.

A proposta normativa que os grupos esperan ter lista en maio para a súa remisión á Cámara baixa é a reedición dun texto anterior que foi vetado polo Goberno en decembro alegando xustificacións económicas.