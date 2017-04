O comité de empresa de Alcoa na Coruña reclamou unha "política industrial adecuada", á vez que pide á Xunta que "tome cartas en asunto" para garantir a viabilidade e os empregos na planta coruñesa.

Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, tras manter unha reunión cos deputados de En Marea Antón Gómez-Reino e Yolanda Díaz, o presidente do comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, reclamou cambios no sistema de interrumpibilidade eléctrica ante os danos que lle está ocasionado á industria.

López Corbacho comentou que a factoría herculina está en torno ao 60% de produción, unha cifra que, a pesar da mellora no mercado, non se pode aumentar debido ao actual sistema de interrumpibilidade.

Por iso, os traballadores da planta coruñesa pediron á administración autonómica que "deixe de enganar" aos traballadores con promesas que non se cumpren e "tome cartas no asunto" para defender a viabilidade da factoría.

NOVO MODELO

Para En Marea, as respostas do Goberno -que non contempla unha modificación do sistema de poxa eléctrica- ás preguntas formuladas polo seu grupo supoñen un "golpe" para os traballadores de Alcoa. Por iso, ante isto, pedirán unha reunión co secretario de estado de enerxía e outra coa Xunta.

En Marea, segundo avanzaron os seus deputados, presentará iniciativas ante o Congreso para abrir o debate sobre a necesidade de modificar o sistema de interrumpibilidade eléctrica para favorecer a competitividade das empresas electrointensivas.

E é que, esta formación política avoga por un sistema que cambie o carácter estrutural da poxa de interrumpibilidade adaptándoo ao sistema europeo.