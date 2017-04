Desmantelan a maior rede de porno infantil por WhatsApp, con ramificacións en Lugo

A Policía Nacional desmantelou a maior rede internacional de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp, no marco da 'Operación Tantalio' na que se analizaron un total de 96 grupos de exclusiva temática pedófila da aplicación de mensaxería instantánea e identificado a 136 usuarios.

Operación internacional contra a pornografía infantil vía Whatsapp | Fonte: Europa Press

Os grupos de WhatsApp foron creados e integrados por usuarios de 18 países de Europa, Centroamérica e Sudamérica cunha temática exclusivamente pedófila. Un total de 39 persoas foron detidas, 17 delas en España, entre as que se achan dous arrestados que traballaban en servizos sociais de diferentes concellos, sobre todo, con temas de carácter deportivo con menores de idade, en Huelva e Málaga.

Deste xeito, outras seis persoas foron arrestadas en Colombia, catro en Italia, dúas en Alemaña, tres en Bolivia, dúas en Costa Rica, dúas en Paraguai, unha en Chile, unha no Salvador e unha en Portugal. En España, a UIT coordinouse con axentes distribuídos por toda España -Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Granada, Jaén, Lugo, Málaga, Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid e Zaragoza-.

Nunha rolda de prensa ofrecida este martes 18 de abril en Madrid, o comisario xefe da Brigada de Investigación Tecnolóxica da Policía Nacional, Rafael Pérez, explicou que a investigación se iniciou en xuño de 2016 e no marco da mesma estudáronse máis 360.000 arquivos multimedia protagonizados por menores de entre dous ou tres meses e 8 anos. "Son imaxes denigrantes para a dignidade humana. Hai unha exhibición dun esforzo físico e sexual cara aos menores que pon os pelos de punta", sinalou.

O comisario xefe da Brigada de Investigación Tecnolóxica da Policía Nacional precisou que en España se realizaron 19 rexistros domiciliarios nos que se interviron 23 teléfonos móbiles, sete ordenadores portátiles, unha tableta, tres cámaras de fotos, dez discos duros externos, dez pendrives, nove cartóns SD de gran capacidade de almacenamento e 64 DVD.

Neste sentido, Pérez engadiu que nun rexistro practicado na localidade de Lugo achouse "diferente material manuscrito" —algún deles con máis de vinte anos de antigüidade— cunha relación de idades, nomes, correos electrónicos e direccións físicas onde quedaba cos menores de idade; algúns destes datos datan de fai máis de vinte anos.

"Realizara sexo con eles a través dunha contraprestación económica", agregou o comisario, para despois engadir que aínda está por determinar se compartía os encontros a través de WhatsApp xa que as autoridades están pendentes da autorización xudicial para o envorcado definitivo de todos os arquivos multimedia incautados.

USUARIOS OU DISTRIBUIDORES

As autoridades non puideron contactar coas vítimas dos abusos debido a que os 136 investigados son usuarios ou distribuidores. "En ningún caso detectamos que se produciron vídeos de carácter pedófilo e pornográfico aquí, no noso país", asegurou o comisario xefe.

Respecto ao perfil dos detidos en España, Pérez aclarou que máis da metade dos 17 homes arrestados teñen unha media de idade de 40 anos, aínda que un deles ten 71 anos. Ademais, a maioría están en paro e viven na súa maior parte cos seus pais, agás tres ou catro detidos que viven "cunha parella estable". "Non hai un estereotipo de perfil idéntico para todo eles", subliñou. Ademais, tres deles teñen antecedentes.

O comisario xefe apuntou que hai tres persoas que ingresaron en prisión, mentres que sobre o resto se decretaron medidas cautelares, por exemplo de afastamento ou presenza nos centros no caso dos detidos que traballaban con menores en actividades deportivas.

Sobre a colaboración por parte de WhatsApp, Pérez asegurou que a Policía ten "medios" e "grandes profesionais" para tentar combater estes delitos, pero alertou de que "un dos problemas" cos que se atopan "de forma frontal" é a cooperación das compañías de redes sociais, sometidas á lexislación do seu país de orixe. "Calquera requirimento que faga unha autoridade xudicial cara a ese país ou se fai vía comisión rogatoria ou queda nunha vía morta", remachou.

DESENVOLVEMENTO DA INVESTIGACIÓN

A investigación foi iniciada en xuño de 2016 pola Unidade de Investigación Tecnolóxica por mor da detección dunha ligazón na rede TOR (The Onion Router) —conxunto de servidores que permite a anonimización do IP dos usuarios— onde se convidaba a participar nun grupo de chat para intercambiar pornografía infantil.

A Policía aclarou que esta URL redirixía a un repositorio no cal se facilitaban as instrucións de acceso, a través de redes anónimas, a unha comunidade de pedófilos existente nun servizo de mensaxería instantánea. Desta forma, coas primeiras xestións detectouse a existencia dun número elevado de ligazóns de invitación a grupos situados en WhatsApp, abertos a todos os usuarios.

Así, os investigadores verificaron que neste chat se intercambiaban todo tipo de arquivos multimedia con contidos relacionados coa explotación sexual infantil, e incluían, en moitos deles, ligazóns de descarga ao espazo virtual que os albergaba. Ademais os administradores estableceran criterios para a admisión e expulsión dos seus membros así como a moderación dos contidos accesibles, mesmo utilizaban unha terminoloxía especifica habitual en ambientes pedófilos.

Pola súa banda, o inspector de Policía Ángel Sánchez detallou que o acceso a estes grupos de WhatsApp era "totalmente libre, sen ningún tipo de requisito previo". Así, destacou que "moitos" dos usuarios visionan os contidos, pero non os distribúen. Un dos 96 grupos estaba administrado por unha persoa desde Barcelona.

Sánchez insistiu en que quen compartían materiais de pornografía "subían arquivos con suficiente entidade e número razoable". "Máis de cinco ou seis vídeos. Non se trata dunha equivocación ou algo casual", recalcou, mentres que o comisario xefe detallou algúns nomes dos grupos de WhatsApp como 'Porno extremo e zoofilia' ou 'Pedofilia', entre outros.

Como indicou Pérez, trátase dunha operación pioneira iniciada pola Unidade de Investigación Tecnolóxica (UIT) da Policía Nacional e coordinada por Europol e Interpol, así como a primeira acción internacional conxunta contra a pornografía infantil na Unión Europea, coordinada a través do Grupo de Acción Contra o Cibercrimen (JCAT), a través do Centro Europeo da Criminalidade (EC3) radicado en La Haya.