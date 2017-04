O presidente do Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, aludiu á existencia de "unha intención clara de castigar aos malos" tras a deportación do mozo paraguaio de 19 anos que residía en Santiago e que foi expulsado en novembro. Como proba, aludiu ao feito de que, aínda que os seus antecedentes non figuraban inicialmente no expediente de expulsión, foron incorporados "con posterioridade".

Compatriotas do paraguaio deportado e membros do Foro Galego de Inmigración | Fonte: Europa Press

"O que subxace é a idea de que, cando unha persoa non se porta debidamente, ten menos dereitos, e non é así. Nós defendemos que (Daniel V.) non é unha persoa modélica, pero ten dereitos que deben respectarse con independencia de cal sexa a súa actitude social. E se hai que reconvenir a súa actitude social, terá que reconvenirse, pero aquí, no seu lugar de residencia", sinalou.

"Se ten que facer traballos comunitarios ou ingresar en prisión, que sexa aquí", engadiu Miguel Fernández, en declaracións aos medios, tras a vista do recurso promovido pola asociación Paraguai Resiste e que busca anular o expediente de expulsión de Daniel V.

O presidente do Foro incidiu na "contradición evidente" que, ao seu xuízo, supón dicir --como afirmaron na vista o avogado do Estado e un policía que acompañou ao mozo no seu regreso a Paraguai-- que este "ten arraigamento" no seu país de orixe e "ilusión" por ver ao seu pai, e que o proxenitor non estivese no aeroporto para recibirlle. Engadiu que as persoas que foron recibirlle ao aeroporto en Paraguai eran familiares da nai.

"E logo incídese moito por parte da Avogacía do Estado en que foi unha expulsión pola súa situación irregular e que non se tivo en conta o tema que subxace en todo isto, que o mozo ten antecedentes policiais e que foron achegados a posteriori", subliñou, antes de agregar que ao colectivo tampouco lle dan "as contas" en relación ao cumprimento do límite de 72 horas para unha detención.

Segundo Fernández, "hai unha intención clara por parte da Policía de castigar aos malos". "Neste caso, era un mozo malo e podíase expulsar", remarcou, para incidir en que, dado que os antecedentes non se poden ter en conta nin constaban inicialmente no expediente, debería anularse "a pena de expulsión" e substituírse "por unha multa" co fin de que Daniel V. poida volver á súa zona de "arraigamento".

CASE 10.600 DEPORTACIÓNS EN 2015 EN ESPAÑA

O presidente do Foro Galego de Inmigración advertiu que en 2015 houbo case 10.600 expulsións de estranxeiros no Estado español e que, en case o 75 por cento dos casos, fíxose por un procedemento similar ao de Daniel V., desde "as propias comisarías".

Ao tempo, incidiu no "rechamante" que resulta que a Xunta, que tivo a "garda" do mozo cando este aínda era menor de idade durante un período, non dese o paso de iniciar a tramitación dos documentos necesarios para "regularizar" a súa situación. "Non fixo ningún esforzo de regularización", subliñou.

Nesta conxuntura, asegurou que o Foro ten a "esperanza" de que o recurso prospere, aínda que incidiu en que o avogado do Estado tería a posibilidade de apelar. Tamén no caso de que sexa rexeitado, o colectivo promotor do mesmo exporase a apelación.

"A diferenza con calquera de nós ou do policía que defendía o seu traballo é que o mozo está en Paraguai. E digan o que digan, quere volver. O recurso preséntao a asociación, pero teno que asinar el ao ser maior de idade", incidiu Fernández, dando a entender que o proceso xudicial pode ser longo.

"A NAI TÉNTAO SOPORTAR O MELLOR QUE PODE"

Tamén neste punto incidiu unha compatriota paraguaia do mozo deportado, Nidia Aquino, que reside na capital galega desde hai 14 anos e coñece a Daniel V. e á súa familia.

Nun acto de "repulsa" ante o xulgado no que tivo lugar a vista, manifestou a súa "desconformidade" co proceder da Administración con este mozo, "con independencia" dos seus antecedentes policiais.

"Aquí o que ocorre é que é unha pedra molesta no zapato e exponse o 'imos botalo de aquí'. Non xustificamos o que fixo, pero iso non é o relevante, senón que está en situación irregular e é expulsado", remarcou.

Ao tempo, incidiu que agora mesmo "hai moita xente en situación irregular e sen contrato de traballo" debido á crise. "E regular a situación non é tan sinxelo", apostilou, antes de concluír que a súa nai vive o ocorrido "con certa incerteza".

"Este pode ser un proceso longo, hai moita distancia de aquí a Paraguai e o desarraigamento coa súa familia de alí é total... A súa nai está a tentalo soportar o mellor que pode", concluíu.