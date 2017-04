Galicia pechou a Semana Santa con dous falecidos en accidente de tráfico, un menos que o ano anterior

Galicia pechou este ano a Semana Santa con dous falecidos en accidente de tráfico, o que supón un menos que as vítimas mortais rexistradas nas estradas da Comunidade durante leste mesmo período o ano pasado.

Así o recollen os datos feitos públicos este martes pola Dirección Xeral de Tráfico, que evidencian que a Semana Santa de 2017 é a que menos vítimas mortais na estrada rexistrou desde a de 2013, cando se produciu un único falecemento.

Un total de 29 persoas faleceron nas estradas españolas durante a Semana Santa, desde as 15.00 horas do venres 7 de abril ás 24.00 horas deste luns, 17 de abril.

Trátase de 12 vítimas mortais menos que en 2016, ano no que durante este período vacacional rexistrouse un grave accidente de autobús en Tarragona no que perderon a vida 13 persoas. Deste xeito, a Semana Santa rexistra a segunda mellor cifra desde que se teñen rexistros en España, segundo confirmaron a Europa Press fontes da DXT. Só en 2013 rexistrouse unha cifra menor, con 24 vítimas mortais.

Este ano, seis dos 16 falecidos que viaxaban en turismo ou furgoneta non facían uso do cinto de seguridade. Tampouco facía uso do casco uno do catro falecidos que se desprazaba en bicicleta.

A saída de vía segue sendo o tipo de accidente máis frecuente, con 13 falecidos. En colisións frontais faleceron 5 persoas, cifra idéntica á do ano pasado e 2 faleceron atropeladas.

Ademais, neste período vacacional non faleceu ningún menor de 14 anos nin maior de 75 anos. O grupo de idade con maior número de falecidos foi o de 45 a 54 anos con 7 falecidos, seguidos do grupo de 55 a 64 anos con 6 falecidos e de 35 a 44 con 5 falecidos.

O tramo horario que máis accidentes mortais rexistra foi entre as 07.00 e as 20.00 horas con 23 falecidos. Desde as 20.00 horas ás 06.59 faleceron o seis restantes.

DESPRAZAMENTOS AO NIVEL DE 2008

Por medio de desprazamento, 14 persoas faleceron en turismo, a mesma cifra que o ano anterior; sete en motocicleta, unha vítima mortal máis que na Semana Santa de 2016; catro ciclistas, tres máis que en 2016; e dous peóns, a metade que o ano anterior.

En total, realizáronse 15,2 millóns de desprazamentos, un millón máis que o ano anterior. Así, este 2017 é o cuarto ano consecutivo que aumentan os movementos por estrada en Semana Santa, situándose en niveis moi similares aos que se rexistraron na Semana Santa de 2008.

En canto ao número de accidentes mortais, este ano producíronse 29, o terceiro mellor dato desde 1993, só superado pola cifra de 2013 (21 accidentes) e o ano pasado, que rexistrou un accidente menos (28 accidentes).

Rexistraron aumentos no número de falecidos Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castela A Mancha, Castela e León e A Rioxa, mentres que en Navarra e Murcia non se rexistrou ningunha vítima mortal.

O dato máis significativo é o descenso de falecidos en Cataluña. O ano pasado a cifra foi de 17 falecidos (13 deles foron polo accidente de autobús en Tarragona), mentres que este ano rexistrou unha vítima mortal.

O director xeral de Tráfico, Gregorio Serrano, expresou o seu agradecemento aos empregados públicos, aos axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, ao persoal técnico especializado que atende os centros de xestión e ao resto de operarios de empresas e servizos de emerxencia, o traballo desenvolvido durante toda esta operación especial. "Co seu traballo e dedicación contribuíron a reducir as vítimas ocasionadas por accidentes de tráfico", comentou Serrano, que a pesar deste descenso, manifestou que non se pode ser "compracente mentres haxa un só falecido na estrada".