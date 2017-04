O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, recoñeceu o dereito de Pedro Sánchez a presentarse ás primarias do Partido Socialista, aínda que lle pediu explicacións pola caída "a 85 deputados sendo el candidato" do partido

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou este martes en Vigo, en resposta ás declaracións de Pedro Sánchez acerca de que o 21 de maio o PSOE xógase volver ser a primeira forza ou converterse na terceira coa candidatura da presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, á que se referiu como "a candidatura da Xestora".

"Creo que nas primarias é bo que todo o mundo sexa respectuoso con todo o mundo, porque eu podería dicir tamén que Pedro Sánchez nos fixo caer a 85 deputados, e que o caer a 85 deputados inhabilita a alguén para seguir sendo secretario xeral do PSOE", apuntou Caballero, que rexeitou esta posibilidade porque quere "ser respectuoso".

A continuación, o rexedor recoñeceu a Pedro Sánchez "o seu dereito a presentarse a primarias", aínda que engadiu "que era bo que falase" da razón pola que o partido caeu "a 85 deputados sendo el candidato".

XESTORA GALEGA

Así mesmo, acerca da intención da xestora do PSdeG de afrontar o proceso de primarias en Galicia nos próximos meses, Caballero asegurou que "é a primeira noticia" que ten. "Nin sequera sei moi ben se hai xestora en Galicia, non sigo iso en absoluto, porque eu se que expirou o seu mandato, non se se llo renovaron ou non", apostilou.

O pasado 9 de marzo concluíu o mandato da actual xestora e o pasado 4 de abril, a súa presidenta, Pilar Cancela, interpretou que está "en funcións" e indicou que pediría a Ferraz que o aclarase, aínda que ata o momento non obtivo resposta.