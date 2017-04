En Marea esixiu ao Goberno estatal que "respecte o Estado aconfesional" e explique a orde dada polo xefe do Estado Maior (Jemad) do Ministerio de Defensa o pasado 10 de abril para que as bandeiras ondeasen a media ata en todos os acuartelamentos durante a Semana Santa".

"Desde as 14,00 horas do Xoves Santo ata as 00,01 horas do Domingo de Resurrección, as bandeiras ondearán a media ata en todas as unidades, bases, centros e acuartelamentos", lembran os deputados Antón Gómez Reino e Miguel Anxo Fernán Vello nunha iniciativa rexistrada no Congreso.

No texto, os parlamentarios sinalan que as honras militares son unha actividade regulada que non pode ser ordenada por ningunha autoridade de forma "arbitraria" senón que teñen que ter "un escrupuloso respecto á legalidade".

Fronte a iso, indicaron que o Real Decreto 684/2010, do 20 de maio, non prevé que se rendan honras militares a autoridades eclesiásticas, nin por motivos relixiosos, nin á Semana Santa. Ademais, lembraron que o artigo 16.3 da Constitución sinala a aconfesionalidade do Estado, aínda que "en moitas ocasións esquézaselle ao Goberno".