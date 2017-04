O cociñeiro vasco Martín Berasategui apadriñou este martes o 50 aniversario do CIFP Compostela, a escola de hostalaría de Lamas de Abade. "Boa parte da saúde da cociña española debémosvola a vós", destacou ante alumnos e profesores do centro.

Berasategui e Román Rodríguez no 50 aniversario CIFP Compostela | Fonte: Europa Press

No auditorio da escola, Berasategui tomou a palabra nun acto xunto ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e o director do CIFP Compostela, Ramiro Esparís, onde o recoñecido chef animou aos mozos a "seguir sendo inconformistas", pois "detrás dos éxitos está a perseveranza". "A vida é unha loita e a cociña é un maratón", avisou.

Previamente, en declaracións aos medios, Martín Berasategui mostrouse "tremendamente orgulloso" dos cociñeiros que chegan deste centro a traballar para os seus restaurantes -forma parte da rede de empresas colaboradoras da escola-, pois "teñen esa frescura que fai falta nas cociñas". "Son o futuro e correspóndenos axudarlles", agregou.

Xa no acto inaugural do 50 aniversario, o chef vasco explicou que "parte do que lle pasa a Martín Berasategui ten que ver con Galicia e o CIFP Compostela". "Sen vós eu nunca estaría aquí", asegurou.

"Que sigades así con ese garrote e cando faga falta dobre garrote!", concluíu a súa intervención ante os alumnos e profesores do centro compostelán.

MÁIS DE 15.000 ALUMNOS E 8 ESTRELAS MICHELIN

Por este centro de Formación Profesional Compostela pasaron máis de 15.000 estudantes e conta con oito estrelas Michelin entre os seus alumnos, ademais de diversos recoñecementos en competicións de 'skills', segundo indicou na súa intervención o director da escola, Ramiro Esparís.

Na actualidade, acolle a un total de 1.087 alumnos, dos cales 656 son da familia de hostalaría e turismo. Tamén conta con concertos con máis dun centenar de empresas dunha decena de países.

Pola súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, enxalzou a este centro de FP como "un referente" internacional de formación en hostalaría e turismo.

De tal forma, fixo un percorrido pola súa historia desde a súa inauguración en 1967, por entón no Burgo das Nacións. En 1971 cambiou a súa localización ao politécnico de Santiago e non foi ata 1973 cando chegou ao seu actual emprazamento en Lamas de Abade, onde comezou como un hotel escola froito do "bum turístico" da época.

En 1983, o centro deixa de pertencer a Paradores e cambia a instituto de FP do Ministerio, mentres que en 1987 pasa a depender da Xunta. En 2003 convértese en CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) e en 2006 incorpora novos ensinos como artes gráficas e servizos socioculturais, aínda que a hostalaría sempre foi a "marca da casa", segundo remarca o conselleiro de Educación.

NOVA XERACIÓN DA COCIÑA GALEGA

Así, Román Rodríguez chamou a atención sobre a contribución do CIFP Compostela a unha "nova xeración" da cociña galega que "está situada nunha moi boa situación".

Tras enviar un saúdo de parte do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que non puido acudir ao acto por atoparse de viaxe, Román Rodríguez resaltou o papel da gastronomía galega para a "potenciación" do turismo e da economía.

Neste sentido, o responsable de Educación puxo en valor que as cotas de penetración laboral daqueles que pasan polo centro "está preto do cento por cento", á vez que avalou tamén o saber facer do persoal de sala que sae do centro.

Finalmente, con motivo deste cincuentenario reformáronse os talleres de cociñas, nunha actuación de Educación por valor de medio millón de euros, e ponse en marcha un viveiro de empresas no centro, instalacións que visitaron os asistentes tras o acto inaugural das celebracións.