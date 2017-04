Piden ampliar a prisión provisional para o acusado de asasinar á súa muller no hospital de Ourense

Fiscalía, acusación particular, Xunta e Sergas solicitaron este martes na Audiencia Provincial de Ourense que Aniceto R.C. (77 anos), o home que supostamente asasinou á súa esposa Isabel Fuentes (66 anos) no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en abril de 2015, permaneza en prisión ata a celebración do xuízo. Fronte a iso, a defensa solicitou a súa liberdade condicional ata que se celebre a vista oral.

O próximo mes de maio cumpriranse os dous anos do ingreso en prisión de Aniceto R.C. despois de que, supostamente, asasinase á súa esposa no CHOU cando se estaba recuperando dunha primeira agresión no domicilio conxugal.

As acusacións do caso solicitaron á Audiencia unha ampliación do prazo de prisión preventiva ata que teña lugar o xuízo. A pesar de que aínda non existe data, fontes da acusación particular sinalaron que a vista oral probablemente celébrese este ano.

POSIBLE RISCO DE FUGA

Os portavoces do catro acusacións coincidiron en reclamar a permanencia en prisión ante o posible risco de fuga debido á proximidade do xuízo e ao alto número de anos de prisión solicitados: 39 por parte da Fiscalía, Xunta e Sergas; e 49 pola acusación particular.

Para a letrada da acusación particular, Isabel Seijas, os informes médicos "constatan" que o acusado "entende o que fai" e que a pesar dos seus problemas de mobilidade "non ten problemas cognitivos".

"Esa psicoloxía de finxirse peor do que está pode levar a pensar que pode elaborar un plan de fuga", posibilidade especialmente agravada por "os elevadísimos anos de pena" e pola ausencia de "arraigamento" na súa localidade de residencia, considerou Seijas.

Aniceto R.C. ten dificultades para moverse por mor dun ictus que sufriu tras autolesionarse cun coitelo despois de supostamente asasinar á súa esposa.

O acusado tivo que ser axudado por membros da Garda Civil tanto para baixar como para subir á ambulancia médica que lle trasladou á Audiencia desde a prisión de Pereiro de Aguiar (Ourense). Durante a súa estancia na Audiencia o home non fixo ningunha declaración.

A defensa solicitou a liberdade provisional de Aniceto R.C. a espera do xuízo, por considerar que non hai risco de fuga debido á súa situación física.

OS FEITOS

O suceso tivo lugar o 8 de maio de 2015 no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) cando o presunto autor supostamente asasinou á súa esposa Isabel Fontes, cravándolle un coitelo.

A muller atopábase ingresada e estaba a se recuperar dun forte traumatismo cranioencefálico que, segundo relatara o seu marido, provocáranlle uns ladróns que tentaran entrar na súa casa a madrugada do 2 de abril.

Desde un primeiro momento a Garda Civil descartara a tese dunha agresión por roubo, xa que non atoparan a porta forzada e as investigacións apuntaban a unha posible agresión por parte do marido.

Con todo, a xuíza encargada do caso non ditou orde de afastamento do marido, que nunha visita á súa esposa apuñalouna e posteriormente autolesionouse coa mesma arma, provocándose feridas que lle produciron un ictus.