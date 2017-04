O PSOE de Ourense denunciou que o Ministerio de Fomento "sentencia" o último tramo do AVE galego ao gastar "33 millóns" en "impulsar a instalación de vía de ancho internacional" no vello trazado entre Taboadela e a cidade das Burgas.

En comunicado, os socialistas ourensáns advirten de que o Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) publicou no Boletín Oficial do Estado (BOE) o anuncio co que somete a información pública, a efectos de declarar a necesidade de ocupación, o proxecto de construción para a implantación do ancho estándar neste traxecto.

Para os socialistas, leste é un "paso moi avanzado" para a conversión ao ancho internacional, mediante un triplo carril, da vella vía de 17 quilómetros, que presenta "unha ducia de curvas como a de Angrois", onde se produciu o accidente do Alvia no que faleceron 80 persoas e outras 140 resultaron feridas.

"Con esa conversión, os trens AVE chegarán a Ourense e a toda Galicia polo trazado de fai sete décadas infestado de curvas perigosas e a menos de 90 quilómetros por hora", denuncian o PSOE ourensán.

Ante iso, considerou que tanto o anuncio publicado no BOE como os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), que "aprazan ata 2020 as obras reais do novo trazado", supoñen unha "sentenza de morte" para a 'variante de Ourense', que cualifican de "fundamental" para ter un "AVE real, seguro e plenamente operativo".