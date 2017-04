O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, fixo este martes unha reflexión sobre certos casos xudiciais que, fundamentados en cuestións "nimias", supoñen "malgastar esforzos e recursos" mentres outros asuntos "máis relevantes desde o punto de vista económico e social sofren atrasos". "Faime sentir incómodo", admitiu.

Así o dixo, na rolda de prensa posterior á xunta de portavoces, ao ser preguntado sobre o edil da Coruña que declarou como investigado por un cartel do Entroido cun disfrace de papa.

Sen querer entrar directamente nese asunto, precisamente -alegou- pola súa vontade de respectar a decisión xudicial de citalo a declarar, si fixo unha reflexión "con carácter xeral" sobre casos como o das dúas docentes de Lugo que foron a xuízo (e resultaron absoltas) acusadas de comprar dúas empanadas e dúas tortas con fondos do colexio.

"En liñas xerais, hai actuacións que esixen un esforzo de pronunciamento á Xustiza que excede o posible dano causado ao conxunto da sociedade", razoou Puy Fraga.

Neste sentido, avogou por "exporse" se é "razoable" dedicar "recursos inxentes" a asuntos "con pouca relevancia social" e que "non atentan contra a convivencia" e non a outros que si requiren atención. "Estas cuestións deberían preterirse en relación coas que realmente importan", recalcou o dirixente popular.

Ao fío diso, deixou claro que a orde penal "non está" para dilucidar aspectos que "teñen que ver cun dubidoso sentido do humor" senón para atender casos "graves".

O cartel do Entroido coruñés recibiu duras críticas de diversos cargos do PPdeG, comezando polo seu secretario xeral, Miguel Tellado, quen o tachou de "provocación" e esixiu "respecto" para "as crenzas das persoas". Así mesmo, a viceportavoz parlamentaria, Paula Prado, censurou "a burla" cara a Bieito XVI e preguntouse se o goberno coruñés ousaría "mofarse do Ayatola".

"NON OFENDE A NINGUÉN"

Achega do mesmo asunto, a súa comparecencia ante os medios, o portavoz de En Marea no Hórreo, Luís Villares, volveu a apoiar a José Manuel Sande e reivindicou "a liberdade de expresión" nunha imaxe que "non ofende a ninguén" e que sae no contexto do Entroido.

E, como maxistrado que é, actualmente en excedencia, lembrou que o principio de intervención mínima na orde penal "recomenda non perder o tempo" en cuestións como esta. É, abundou, "bastante pouco produtivo", máxime á vista de que a Xustiza está "colapsada".

De igual modo, o socialista Xoaquín Fernández Leiceaga lamentou esa interpretación "demasiado restritiva" dos límites da liberdade de expresión, á vez que defendeu que os recursos xudicial estarían "mellor empregados" perseguindo outro tipo de prácticas.

Non esqueceu, iso si, que o PP promoveu normativas como a denominada 'lei mordaza', que "favorecen" que se persigan "expresións máis ou menos afortunadas" que, á súa entender, "non caen dentro do ámbito penal".

En paralelo, Ana Pontón (BNG) detectou "unha escalada reaccionaria" en cuestións relativas ás liberdades básicas e considerou "preocupante" que haxa xuíces que "miran para outro lado" en casos de corrupción pero "atacan" a liberdade de expresión.

BANDEIRAS A MEDIA HASTA

Ao fío do caso que afecta ao concelleiro coruñés, os portavoces parlamentarios do catro grupos pronunciáronse tamén sobre a decisión do Ministerio de Defensa de colocar as bandeiras a media hasta en todos os edificios militares pola morte de Cristo.

Para a líder nacionalista, todas as institucións deben ser "neutrais" no que a confesións relixiosas refírese, de modo que requiriu que se "respecte" o carácter "aconfesional" do noso estado.

Mentres tanto, o dirixente socialista reprobou que "o goberno conservador" do PP estea a facer "unha interpretación da relación coa Igrexa non acorde co espírito e a letra" das leis vixentes en España. Partidario de que a Igrexa se trate "como unha institución separada do Estado, e sen privilexios", xulgou que isto sería "bo" tamén para esa relixión.

"É unha extravagancia impropia dun estado aconfesional", protestou o referente da formación rupturista, para quen o símbolo da bandeira a media hasta debería ser para asuntos que conciten "unha maioría social".

Finalmente, Puy Fraga lembrou que esta práctica se seguiu en ocasións anteriores e, tras admitir que non ten "unha opinión formada" respecto diso, rebaixou a súa importancia ao aducir que non é un asunto que teña "preocupados" aos españois.