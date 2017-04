O presidente da Ruta do Viño Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, e a xerente, Lorena Varela, compareceron este martes en rolda de prensa para facer públicos os datos económicos desta asociación sen ánimo de lucro e insistir na inexistencia de "erros ou irregularidades" que afecten á súa situación patrimonial.

A Deputación de Pontevedra fixera públicas as queixas do colectivo de adegueiros, hoteis e restaurantes polas actividades que esta asociación estaba a desenvolver con diñeiro público ao considerar que as súas actividades "non puxeron en valor a marca da Ruta nin melloraron o tecido socioeconómico das comarcas na que está implementada". Ademais, o goberno provincial denunciou a existencia de "irregularidades" na xestión dos fondos públicos destinados a esta Ruta no relativo á xustificación dos convenios coa Deputación entre 2012 e 2014.

Respecto diso, na súa comparecencia deste martes, Gil de Araujo aproveitado para deixar claro que queren que "exista a máxima transparencia" na xestión e aplicación dos fondos que manexa a Ruta, un diñeiro que en boa parte procede de axudas das administracións públicas.

O presidente da Ruta do Viño sinalou que, "cuns orzamentos certamente moi reducidos", puidéronse realizar "multitude de accións de promoción" que, na súa opinión, "sen dúbida conseguiron darlle un envorco en poucos anos á actividade do enoturismo na área de influencia da Denominación de Orixe Rías Baixas".

Pola súa banda, Lorena Varela leu un informe remitido pola Asociación de Cidades Españolas do Viño (ACEVIN), no que se corrobora que no orzamento de 2015 desta asociación sen ánimo de lucro non se detectaron "erros ou irregularidades que afectasen á situación patrimonial e liquidación do orzamento do exercicio analizado".

Do mesmo xeito, Lorena Varela explicou brevemente a evolución das contas da Ruta do Viño Rías Baixas no últimos tres anos (de 2014 a 2016), roldando o orzamento os 100.000 euros. Así, indicou que aproximadamente a metade dos ingresos desta asociación sen ánimo de lucro proceden das subvencións achegadas polas Administracións Públicas.

Aínda que en 2016 recuperáronse parte das axudas, en 2015, estas víronse reducidas considerablemente polo que se tiveron que rebaixar os gastos correspondentes a este exercicio. En canto aos gastos, destacou que a metade se destinan a persoal e a funcionamento, mentres que máis do 40% céntrase na promoción deste destino enoturístico.

Segundo indicou Lorena Varela, o pasado ano 2016 foron máis dun milleiro de persoas as participantes na vintena de iniciativas desenvolvidas dentro da programación anual de promoción posta en marcha desde a Ruta do Viño Rías Baixas.

100.000 VISITANTES

A Ruta do Viño Rías Baixas superou en 2016 a barreira dos 100.000 visitantes, segundo o primeiro balance baseado nos datos do informe de ACEVIN presentado polo presidente da Ruta do Viño Rías Baixas.

"Alcanzamos unha nova marca, superando por primeira vez, a barreira dos 100.000 visitantes á Ruta do Viño Rías Baixas", asegurou Gil de Araujo respecto deste incremento dun 15% con respecto ao ano anterior no número de persoas que percorreron algunha das adegas e museos do viño asociados. As máis de 100.000 visitas rexistradas durante 2016 supoñen máis de 70% de incremento no último lustro, e máis dun 31% con respecto a 2014, engadiu.