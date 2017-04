A Fiscalía reitera a súa petición de 2 anos e medio de cárcere para un tatuador por tocar o cu a unha menor

A Fiscalía reiterou a súa petición de condena de dous anos e medio de cárcere para un home acusado dun delito de abuso sexual a menores por tocar o cu a unha moza durante o xuízo celebrado este martes na Sección Cuarta da Audiencia Provincial.

En concreto, o acusado, que tiña un posto ambulante de tatuaxes instalado na rúa durante as festas da Peregrina de Pontevedra, negou que tocase á mellor que acudiu ao seu posto para facerse unha tatuaxe no brazo.

O home, o veciño de Pontevedra, Elison Daniel C.C. explicou que na noite do 13 de agosto, pasadas as 23,00 horas, achegáronse un grupo de catro menores que aparentaban entre 14 e 15 anos. Unha delas sentou nun banco de cemento e el á beira para tatuala, pero nega que se propasase. Pola contra, afirmou que el se limitou a agarrala e tocarlle as costas. "Non paraba de rirse e tívena que agarrar para que non se movese porque se non o 'tatoo' saía mal", manifestou.

Nun momento dado, a moza levantouse e acusoulle de tocarlle o cu, pero el limitouse a "seguir traballando simplemente". Pouco despois, cando os pais da menor alertaron ao garda de seguridade e achegóuselle, asegurou que botou a correr "por non darlle un desgusto" á súa nai, que tiña un posto xusto á beira e non quería que lle vise detido.

Pola súa banda, a moza, que ten 14 anos, confirmou que acudira coas súas amigas para facerse unha tatuaxe con letras chinesas por unha aposta. Unha vez alí, sinalou que el lle fixo preguntas persoais, empezou a achegárselle e ofreceulle varias veces baixar aos aseos do aparcadoiro subterráneo. "Todo o intre achegábase a min e tentábame bicar", asegurou para sinalar que, nun momento dado, tocoulle as nádegas, ante o que se levantou. El, en resposta, asegura que lle dixo: "que pasa, é un cu, podes tocar o meu".

A moza foise coas súas amigas, atopouse cos seus pais e denunciou primeiro ante o garda de seguridade e despois ante a Policía. Tanto o vixiante de seguridade como as súas amigas confirmaron a súa versión ante o tribunal, ao asegurar estas últimas que "ela estaba sentada e el meteulle a man por baixo".

O fiscal considera que no xuízo quedou "acreditada a realidade" do tocamento con "intención libidinosa", pero a avogada defensora de Elison Daniel defendeu a súa inocencia, polo que reclama a súa libre absolución. Ademais, denunciou a existencia de múltiples contradicións nos testemuños da menor e as súas amigas.