(AM) Feijóo deberá responder na Cámara polas súas xestións ante o Estado, o cumprimento das normas e o emprego

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deberá responder no próximo pleno do Parlamento sobre o resultado das súas xestións ante o Goberno en asuntos "crave" para Galicia, a instancias do BNG; sobre o cumprimento das normas autonómicas, un asunto polo que se interesará o PSdeG; e sobre a evolución do emprego en Galicia, a petición de En Marea.

Reunión da Xunta de Portavoces | Fonte: Europa Press

Así o avanzaron en senllas comparecencias ante os xornalistas os portavoces dos distintos grupos parlamentarios despois de reunirse para conformar a orde do día da sesión plenaria da próxima semana.

Ademais, no pleno da semana que vén, a valedora do Pobo, Milagros Otero, dará conta do seu informe do pasado ano; mentres a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, comparecerá para informar os plans de rehabilitación que porá en marcha a Xunta ao longo desta lexislatura.

SESIÓN DE CONTROL

En canto á sesión de control ao presidente, a nacionalista Ana Pontón xustificou a súa pregunta en que o custo de "a submisión de Feijóo aos intereses do PP" sae a Galicia en "uns 4.000 millóns de euros ao ano".

A esta cifra chegou sumando aos 3.500 millóns de euros que, segundo os seus cálculos, suporía para Galicia un concerto económico, os 140 millóns que os galegos pagan anualmente en peaxes, a "negativa" de Feijóo de dispor dunha tarifa eléctrica propia e o "recortazo" de case 450 millóns de euros nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Os socialistas, pola súa banda, utilizarán a mellora da "calidade democrática" como fío condutor das súas diferentes iniciativas no próximo pleno. Comezando pola pregunta ao presidente, que Xoaquín Fernández Leiceaga utilizará para evidenciar o "incumprimento" de certas leis, como as de igualdade e inclusión social.

"As leis convértense en retórica se non hai garantías do seu cumprimento", advertiu, crítico con que converter a Cámara nun instrumento de "publicidade e propaganda", ademais de "erosionar a confianza" no sistema, "dificulta" alcanzar acordos co Goberno.

"Está contento coa evolución do emprego desde que goberna?" é a pregunta de En Marea que verbalizará Luís Villares tras denunciar que oito anos despois da chegada de Feijóo a Monte Pío hai en Galicia 103.000 ocupados menos e 38.000 desempregados máis.

Ademais, o seu grupo presentará a súa "alternativa" en materia de emprego, para demostrar que os galegos vivirían "mellor" cun presidente de En Marea. Así, levará iniciativas enfocadas a mellorar a contratación pública e a incentivar distintos sectores económicos.

OUTRAS INICIATIVAS

Á marxe do citado, o Bloque solicitará a derrogación da orde que regula os concertos educativos e que permite "continuar cun modelo machista e segregacionista" en lugar de apostar pola "coeducación" e o ensino en "igualdade".

A "fiscalidade abusiva" que sofren os emigrantes retornados, ademais do aumento dos incendios forestais, serán outros dos asuntos que promovan os nacionalistas no pleno.

O PSdeG, pola súa banda, pedirá un "plan antifraude" na contratación autonómica e que as axudas aos concellos concédanse en base a criterios "obxectivos", seguindo esa liña relativa á mellora da calidade democrática.

No entanto, non se esquecerá dos traballadores do 112 en folga polo traslado nin da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

Desde En Marea reclamarán recuperar os dereitos laborais perdidos dos docentes, ampliar a nove meses dos contratos do persoal contraincendios e deseñar unha estratexia para a industria de compoñentes da automoción.

Así mesmo, tratará de impedir que se segregue a produción industrial da hidroeléctrica en Ferroatlántica e cuestionará a contratación administrativa da Xunta.

Por último, os populares defenderán un modelo de FP "imbricado" no tecido produtivo, a promoción exterior das oportunidades turísticas de Galicia e a necesidade de modernizar a conexión ferroviaria entre A Coruña e Ferrol.

Ademais, preguntará ao Goberno autonómico sobre as que foron as primeiras probas selectivas de Galicia para persoas con discapacidade intelectual.