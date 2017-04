Os encoros galegos gañan 16 hectómetros cúbicos de auga

A reserva hidráulica dos encoros que abastecen Galicia aumentou en 16 hectómetros cúbicos de auga con respecto á semana pasada, ata os 2.538, o que supón 768 hectómetros cúbicos menos que hai un ano, segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

En concreto, a conca Miño-Sil atópase ao 67,1 por cento da súa capacidade, con 2.033 hectómetros cúbicos de auga embalsada, 648 menos que hai un ano --2.681--.

Pola súa banda, a conca Galicia Costa está ao 73,8 por cento da súa capacidade total, con 505 hectómetros cúbicos de auga embalsada, un total de 120 menos que o ano pasado --625--.

No conxunto do Estado, a reserva hidráulica atópase ao 59,1 por cento da súa capacidade total esta semana tras unha semana de precipitacións "case nulas" na que os encoros perderon 222 hectómetros cúbicos, o que supón o 0,4 por cento da capacidade total.

Os datos do Ministerio reflicten que a cifra representa un 16,66 por cento menos que nas mesmas datas do ano pasado e un 16,56 por cento menos que a media do decenio.

Por ámbitos, a reserva atópase ao 94,5 por cento en Cantábrico Oriental; ao 80,3 por cento, Cantábrico Occidental; ao 67,1 por cento, en Miño-sil; ao 73,8 por cento en Galicia Costa; ao 85,7 por cento as concas internas do País Vasco; ao 55,2 por cento, o Douro; ao 55,2 por cento o Tajo e ao 61,6 por cento, Guadiana.

Ademais, o Tinto, Odiel e Pedras está ao 90,4 por cento; Guadalete-Barbate, ao 57,6 por cento; Guadalquivir, ao 54,2 por cento; a Conca Mediterránea Andaluza ao 48,9 por cento; Segura, ao 32,6 por cento; Júcar, ao 40 por cento; Ebro, ao 75,5 por cento e as Cuncas internas de Cataluña ao 86,4 por cento. Esta semana a máxima precipitación correspondeu a Xirona, con 7,3 litros por metro cadrado.