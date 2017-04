A Xunta explicou que fará esta noite, "como estaba previsto", o traslado do Centro Integral de Atencións ás Emerxencias (CIAE-112) ás novas instalacións da Estrada ao estar "a seguridade garantida" despois de que o xuíz decretase "ata un 80% de servizos mínimos" nos traballadores en funcións de xestores e coordinadores telefónicos, os máis importantes na operación.

A Administración autónoma pronunciouse deste xeito despois de que o sindicato CIG revelase este martes que o xulgado declarou "ilegais" os servizos mínimos do 100% decretados pola Xunta para o 112.

Respecto diso, o Goberno galego destacou que a súa "prioridade" foi, "desde un principio", que a seguridade fose total. Por iso, sinalou que, "unha vez analizados os servizos mínimos ao detalle, os técnicos determinaron que o traslado se poderá realizar con plenas garantías".

Así mesmo, o Executivo autonómico explicou que a elección da data está baseada en criterios obxectivos e ten en conta que se "cumpren todas as condicións técnicas necesarias para empezar a traballar no novo centro". Ademais, indicou que o traslado conta cunha "programación detallada" e cun "comité de seguimento" para prestar o servizo con todas as garantías.

CENTRO APOIADO

O Executivo autonómico subliñou que o centro actual de Santiago pasará a ser un centro de respaldo, xa que conta cun sistema de replicación de datos. Así, se se producise unha incidencia no CIAE-112 da Estrada poderíanse empregar as instalacións de Santiago para atender as emerxencias.

Ademais, destacou que as novas instalacións, nas que se investiron 12 millóns de euros, aproveita as sinerxías coa Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), o que "permite unificar nun mesmo espazo a atención, a xestión e formación das emerxencias".