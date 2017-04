En Marea insta á Xunta a sentar a negociar co persoal do 112

En Marea instou á Xunta a sentar a negociar co persoal do Centro de Atención ás Emerxencias (CAE) 112 despois de que, segundo revelou a CIG este martes, o xulgado declarase "ilegais" os servizos mínimos do 100% decretados pola Administración autonómica para a folga iniciada o pasado sábado.

Respecto diso, a deputada autonómica Eva Solla considerou que esta decisión "dá a razón" aos traballadores que denunciaban que a Xunta "non sentaba a negociar" e que "se estaba producindo unha vulneración dos seus dereitos".

Así mesmo, a parlamentaria autonómica censurou que sexa ao propio persoal quen "vaia a asumir o custo do traslado" xa que "non existe ningún tipo de negociación sobre as negociacións retributivas" a pesar de que "o seu posto de traballo trasládase a 31 quilómetros". Ademais, tamén criticou que, como denuncian os traballadores, aínda non estea operativo o sistema informático, o que "pon en perigo a atención adecuada das emerxencias".

Por todo iso, o partido instrumental volveu a pedir ao Goberno galego que sente a negociar cos traballadores as condicións nas que se producirá o traslado.