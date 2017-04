Suspenden o xuízo contra os donos do Habana Club de Vilaboa ante a incomparecencia das súas empregadas

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra suspendeu a vista oral contra o catro socios de Investimentos C., S.L., a empresa que xestiona o Habana Club, local de alterne situado no municipio pontevedrés de Vilaboa.

A vista quedou aprazada para o próximo mes de xullo. O motivo da suspensión foi a incomparecencia das traballadoras.

No escrito de acusación, a Fiscalía solicita penas que suman oito anos de prisión para o catro procesados ao entender que cometeron un delito contra os dereitos dos traballadores ao non dar de alta na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a oito empregadas. Esta suposta fraude foi descuberto nunha inspección practicada no ano 2015.

Os únicos empregados que estaban de alta eran a cociñeira, a recepcionista, dous camareiros e un dos socios acusados que tamén era o encargado e o administrador único do establecemento. Ademais das penas de prisión, a Fiscalía tamén pide a imposición de multas de 5.400 euros para cada un dos acusados.