O portavoz de En Marea, Luís Villares, lembrou este martes ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, que "non poderá mentir" cando acuda a declarar en relación ao Caso Gürtel, xa que o fará en calidade de testemuña, e mandoulle unha mensaxe: "Canta claro, Mariano".

Villares a valorado a decisión da Xustiza de chamar a declarar a Mariano Rajoy en relación ao "maior caso de corrupción do Estado español", no que ve "un paso máis de cara a coñecer a realidade".

Para o portavoz de En Marea, a situación de Rajoy "é difícil", xa que "pode ir ante o xuíz dicindo que non sabía nada, pero a pregunta do xuíz será evidente, preguntando se non lle parecía raro recibir todos os meses parte do salario nun sobre".

"Ou, pola contra, pode optar por recoñecer que era coñecedor do que sucedía, caso no que as preguntas serán aínda máis incómodas", criticou Villares.

Luís Villares chanceou coa posibilidade de que Luís Bárcenas devólvalle " o favor a Rajoy mandándolle unha mensaxe no que diga: 'Se forte, Mariano'", tras o que, desde En Marea, apostaron por recomendarlle: "Canta claro, Mariano".