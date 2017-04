Piden penas que suman 29 anos para o que foi administrador de Hierros y Laminados Añón

A Fiscalía pide penas que suman 29 anos de prisión para o que foi administrador da empresa Hierros y Laminados Añón, O.A.S., e outros 25 anos para a súa muller, S.R.E., por unha suposta fraude fiscal, segundo recolle o seu escrito de cualificación.

Para a sogra do primeiro, M.E.R., reclama dous anos de prisión por, supostamente, colaborar na ocultación de patrimonio coa compra dun coche.

No xuízo, que comezou este martes na Audiencia Provincial da Coruña e que se prolongará durante seis días entre esta semana e a próxima, o que foi administrador único da empresa argumentou que "todas" as facturas emitidas correspondían a "pagos reais".

Con iso, negou incorrer nalgún dos delitos que se lle imputan, en concreto contra a Facenda Pública, falsidade, estafa, concurso punible e branqueo de capitais, polos que lle piden penas que oscilan entre tres e seis anos.

Tamén exculpou á súa muller alegando que lle outorgou, en xuño de 2008, catro anos despois de constituírse a empresa, poderes por se lle pasaba algo debido ás súas continuas viaxes.

En concreto, o fiscal acúsalles a ambos de defraudar máis de 219.000 euros non ingresados do Imposto de Sociedades e de despatrimonializar a empresa retirando en efectivo máis de tres millóns de euros para non pagar aos acredores.

FRAUDE NO IMPOSTO DE SOCIEDADES

O Ministerio Público sinala no seu escrito que "de común acordo" o matrimonio "coa finalidade última de defraudar o Imposto de Sociedades", confeccionaron catro facturas por un importe de máis de 3,3 millóns viradas á entidade portuguesa Cofritamega Construcoes pola adquisición de ferro.

Con todo, o fiscal sostén que esta empresa non tiña capacidade para xerar un pedido por ese importe e engade que "para dar cobertura ao desfalco ás arcas públicas simuláronse facturas e albaranes ficticios".

Tamén afirma que a empresa non declarou en 2008 vendas por importe de 38.000 euros e que noutros períodos reflectíronse "compras inexistentes".

Ademais, argumenta que o matrimonio "despatrimonializou completamente a empresa extraendo en efectivo 3.575.900 euros en 35 operacións en portelo bancario, coa finalidade de que os acredores, entre os que ía estar a Axencia Tributaria, non puidesen cobrar".

PAGOS "REAIS"

No xuízo, o matrimonio negou calquera fraude, a preguntas do seu avogado e da Avogacía do Estado. Con todo, negáronse a responder ao fiscal e ao avogado da empresa Celsa, á que culparon de levarlles á "ruína" para "apartalos do mercado".

"Todo se inspeccionou", sostivo a muller en alusión a Facenda e as sociedades que creou, en 2008, tras a disolución da sociedade de gananciales co seu marido.

Mentres, leste rexeitou "rotundamente" retirar diñeiro en efectivo da caixa da sociedade Hierros y Laminados Añón, con sede na Coruña e que entrou en concurso de acredores en 2011 tras sete anos dedicada á fabricación, transformación e venda de todo tipo de ferros, entre outros materiais.

Da súa muller, dixo tamén que só lle axudaba "en tarefas de documentación", negando que actuase como apoderada. A nai desta non declarou tras alegar a defensa motivos de saúde e tampouco seguiu a primeira sesión do xuízo, que está previsto que prosiga este mércores.

Xunto ás penas de prisión, pídese tamén que o matrimonio, que asegurou ter un embargo por máis de 5 millóns, abone unha indemnización de máis de 10 millóns a Celsa Atlantic e o pago dunha indemnización de 600.000 euros á Agencia Tributaria. A defensa, mentres, pide a absolución.