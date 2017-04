Ferrol acolle desde este mércores e ata o vindeiro domingo a XXVIII edición da Feira do Libro

A XXVIII edición da Feira do Libro de Ferrol celebrarase durante cinco días, desde este mércores, 19 de abril, e ata o domingo, día 23, organizada pola Federación de Librarías de Galicia.

Baixo o título xenérico de 'A ledicia de ler', un total de noves librarías daranse cita na Praza da Constitución, con horarios de 11,00 a 14,00 horas e de 17,30 a 21,30 horas.

O concelleiro de cultura de Ferrol, Suso Basterrechea (Ferrol en Común), destacou "o extenso programa" que deseñou a organización.

Ademais, neste espazo tamén terá a súa propia caseta a Deputación da Coruña, e haberá outras dúas, unha para organizar actividades e outra que funcionará como biblioteca infantil.

Basterrecha tamén destacou que durante o cinco días que durará esta feira "realizaranse diversas actividades en paralelo", baixo o nome de Festa da Lectura, do Libro e da Palabra, a cargo da Concellaría de Educación do Concello de Ferrol e que inclúen contacontos, unha ruta guiada ou actuacións musicais.

O concelleiro de cultura de Ferrol tamén asegurou que como novidade máis significativa estará "a prolongación con respecto a outros anos, coa realización unha vez finalizada esta feira doutra dedicada ao libro antigo e de ocasión, que estará por vez primeira en Ferrol". "Algo que é moi habitual noutras cidades", e que se celebrará "desde o 26 de abril ao 11 de maio, no mesmo espazo e utilizando as mesmas instalacións".

DINAMIZACIÓN

Pola súa banda, o xefe de servizo da área de Cultura da Xunta na provincia da Coruña, Jesús Espada, destacou que "un dos eixos fundamentais da Consellería de Cultura é a dinamización da lectura, para lograr a formación integral dos membros da sociedade, xa que sen lectura e sen libros non hai educación posible".

Espada incidiu en que esta feira "pode ser un lugar ideal para todos aqueles que queiran descubrir o mundo da lectura, sobre todo para os máis pequenos, ademais de para aqueles que xa non o son".

Ademais, falou de "a necesidade de ter un sector editorial máis forte, ademais dun maior recoñecemento dos autores e unha sociedade que teña os mellores lectores", para lograr "que esta feira fose unha festa de lectura, tanto de Ferrol como de toda a comarca".

A presidenta de Federación de Librarías de Galicia, Pilar Rodríguez, reivindicou "o amplo programa de actividades previstos para todos os días", coa presentación de varias obras e firmas de exemplares a cargo de escritores.

A cargo do escritor Antonio Yáñez correrá o pregón de inauguración oficial. Ademais, os libreiros realizarán un desconto do 10% no prezo de todos os libros.

Rodríguez agradeceu "o papel activo e colaborador de todas as administracións para poder organizar as feiras que se realizan por toda Galicia".