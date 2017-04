O Concello de Ourense e a Xunta destinarán 700.000 euros a melloras no Polígono das Coiñás

O Concello de Ourense e a Xunta de Galicia asinaron este martes un convenio de colaboración, por importe de 700.000 euros, para a mellora do pavimento, saneamento, iluminación, telecomunicacións e iluminación no Polígono Industrial das Coiñás, onde están instaladas 21 empresas que ofrecen emprego a máis de 500 persoas.

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, foron os encargados de rubricar un acordo que desde o Executivo galego enmárcase dentro da aposta por "facer máis atractivas" os investimentos empresariais en Galicia.

Así o expresou Francisco Conde, que reivindicou as propostas coas que a Xunta persegue que a comunidade autónoma "identifíquese como un lugar para investir" e para "fixar tecido empresarial e emprego de calidade".

Entre estas medidas, o conselleiro destacou as melloras en polígonos industriais, as facilidades fiscais para abrir unha empresa en Galicia e a redución nun 50% dos prezos do solo industrial.

Conde informou de que por mor destes incentivos o pasado ano en Ourense a creación de novas empresas incrementouse nun 16%. Tamén dixo que durante o primeiro trimestre de 2017 "na provincia están a crearse unha media de 1,5 empresas diarias".

AS OBRAS PREVISTAS

As obras do polígono das Coiñás consistirán na mellora da pavimentación das calzadas, creación de zonas de aparcadoiro e beirarrúas; así como melloras nas redes de abastecemento, auga e gas. Ademais, ampliarase a rede de saneamento e instalaranse unha nova iluminación exterior e redes de telecomunicacións.

"Facemos realidade a necesidade de adecuar estas instalacións para o desenvolvemento dunha actividade industrial máis competitiva, tanto para as empresas que xa están aquí como para as que queiran instalarse no futuro", concluíu o conselleiro.

Para Jesús Vázquez o convenio permitirá afrontar unha serie de "obras necesarias" para "garantir" a permanencia na cidade das 21 empresas instaladas nas Coiñás.

O rexedor agradeceu á asociación de empresarios das Coiñás "a súa paciencia por demasiados anos esperando esta actuación" e reivindicou que estas obras dan resposta a "algo que outros (grupos políticos) viron imposible" e que se fai realidade a través da colaboración coa Xunta de Galicia.