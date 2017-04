A Xunta non contesta a preguntas concretas sobre débeda e custos de financiamento e causa a indignación de En Marea

En Marea, a través do seu deputado Manuel Lago, realizou este martes na comisión de Economía diversas preguntas concretas sobre a emisión de débeda por parte do Goberno galego e dos seus tipos de interese co fin de coñecer cales foron as vantaxes de que a Comunidade non se acollese a mecanismos públicos de financiamento como o Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En detalle, En Marea realizou cinco preguntas concretas: Cal é o importe anual de emisión de débeda da Xunta en 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?, cal é o tipo de interese de cada ano?, cal é a relación nominal das operacións formalizadas cada ano desde 2012 a 2015, con importe de préstamo, tipo de interese, prazo de amortización e entidade coa que se formaliza?, cal é o prezo medio de duración dos préstamos formalizados en cada exercicio? e que vantaxes cuantificables obtivo Galicia por non acudir aos mecanismos públicos de financiamento?

En resposta, o director xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, David Cabañó, limitouse a sinalar que comunidades que se acolleron ao FLA pasaron a ter un tipo de interese nos seus custos de financiamento do 5,9% e Galicia tivo pola súa conta unhas cifras "similares".

Con todo, Cabañó non ofreceu ningunha outra cifra concreta relativa ás preguntas realizadas por En Marea, máis aló de defender que Galicia tiña "acceso aos mercados" e por iso non era necesario acollerse a mecanismos de "rescate" como outras autonomías, os cales "restaban poder de decisión á autonomía".

"FALTA DE RESPECTO" AO PARLAMENTO

Esta contestación provocou a indignación de Manuel Lago, quen visiblemente molesto na súa quenda de réplica cargou contra o que considera unha "falta de respecto" do Goberno galego á comisión de Economía e ao Parlamento galego.

"Non me deu un só número, non contestou a nada", clamou Lago, quen avisou "non estar disposto a tolerar" esa actitude, á vez que lembrou a Cabañó a "obrigación de responder" da Xunta.

Así, o deputado de En Marea avanzou que volverá presentar a mesma pregunta sen cambiar nada ata que sexa contestada. Finalmente, Manuel Lago emprazou ao responsable de Tesouro da Comunidade a que "fale cos seus xefes" e "déanlle a orde" de "respectar" ao Parlamento.

Na quenda de peche, mentres Lago seguía coas súas críticas, Cabañó tan só dixo: "Grazas e nada máis". Tras iso, recolleu os seus papeis e abandonou a sala.