CGT pide ampliar o Eixo Atlántico ata Portugal e Ferrol, aumentar o persoal e dotar todo o trazado con ERTMS

A CGT-Galiza celebrou este martes o incremento de viaxeiros que supuxo a posta en servizo, hai dous anos, do Eixo Atlántico entre Vigo e A Coruña, liña ferroviaria para a que propuxo melloras como a instalación do sistema ERTMS en todo o trazado de velocidade alta, ampliar a infraestrutura cara a Portugal e Ferrol, e aumentar o cadro de persoal.

En concreto, o sindicato pediu que se termine de instalar o sistema ERTMS, que monitora o tren en todo momento e permite ir a alta velocidade "asegurando a máxima seguridade", e que se encargue do seu mantemento o persoal de ADIF. Ademais, reclamou aumentar o persoal de condución, intervención, información e mantemento, que "están baixo mínimos".

Así mesmo, incidiu na necesidade de ampliar a infraestrutura ferroviaria do Eixo Atlántico cara a Portugal --coa continuación do túnel de Urzáiz e a variante do Porriño-- e cara a Ferrol --coa mellora do traballo da liña A Coruña-Ferrol--; así como de utilizar o Eixo Atlántico na conexión con Madrid.

A CGT tamén propuxo que os trens de proximidade paren en todas as estacións intermedias do seu percorrido, restituír o tren Vigo-Compostela con saída de Vigo ás 22,30 horas, mellorar as frecuencias en hora punta, e aumentar as prazas en días de máxima demanda --venres e domingos do curso académico--.

Finalmente, expuxo que nos aparcadoiros das estacións fáganse ofertas de billetes e bonos para favorecer o seu uso por parte dos usuarios, e que nas terminais increméntese o servizo Atendo para os viaxeiros con discapacidade ou mobilidade reducida. A CGT considerou que con estas melloras podería aumentar "a utilización do tren como transporte diario".