A Xunta informa á Asociación Galega de Empresas de Enxeñaría das súas axudas para impulsar o emprego

A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, informou este martes á Asociación Galega de Empresas de Enxeñaría (Ageinco) das axudas postas en marcha pola Xunta para a creación de emprego. Ademais, explicoulles os principais retos da Axenda 20, a folla de ruta coa que o Goberno galego busca impulsar "o traballo estable e de calidade".

Con respecto á Axenda 20, Toca destacou que inclúe 20 medidas, que contan cun investimento anual de 180 millóns de euros, para reforzar a atención especial que a Xunta xa presta aos colectivos con maiores dificultades de acceso a un posto laboral.

Neste sentido, lembrou que este ano as axudas do Goberno galego para fomentar o emprego inclúen un incremento do 25% adicional para as mulleres, as persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social e aqueles que pertencen a unha unidade familiar con todos os seus membros en paro. As empresas que se empracen no rural tamén optan a este 25% adicional.

A Axenda 20 ten como obxectivo reducir o desemprego ata o 10% coa creación de 100.000 postos laborais ata 2020. Para iso, e tal e como detallou Toca, céntrase en 3 retos: fomentar o emprego de calidade, estimulando o emprego indefinido a tempo completo para crear ou converter en indefinidos 50.000 contratos; reforzar a formación e especialización ao longo da vida laboral; e mellorar e orientar os servizos públicos na atención ás persoas demandantes e empresas.

Entre outras actuacións previstas para este ano, a secretaria xeral puxo en valor os incentivos á contratación e os apoios en materia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE).

AXUDAS

Ademais, lembrou que están aínda activas as axudas por valor de dous millóns de euros para a contratación de parados de longa duración maiores de 45 anos. Os apoios poden oscilar entre os 10.000 e 25.000 euros e a contía pode aumentar nun 25% se a empresa conta con, polo menos, o 75% do seu cadro de persoal indefinido, primado, deste xeito, a estabilidade laboral. O pasado ano beneficiáronse destas axudas máis de 100 empresas cun investimento de 1,6 millóns de euros.

Así mesmo, resaltou que a Xunta dispón de incentivos á contratación para menores de 30 anos e, en canto ás axudas á RSE, indicou que o Goberno galego apoia ás empresas na implantación da Responsabilidade Social Empresarial nos seus modelos de xestión.