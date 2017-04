Aberto o proceso de información das expropiacións para implantar ancho de vía estándar entre Taboadela e Ourense

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publica este martes a apertura do proceso de información pública sobre a relación dos bens e dereitos afectados cuxa expropiación é necesaria para executar as obras de implantación do ancho de vía estándar (1.435 milímetros) entre Taboadela e Ourense.

AVE a Galicia | Fonte: Europa Press

Respecto diso, a través dun comunicado de prensa, Adif Alta Velocidade afirma que continúa avanzando en "os trámites necesarios para facilitar que a alta velocidade chegue canto antes" a Ourense e acúrtense os tempos de viaxe desde Madrid e a meseta ata Galicia.

Ademais destas obras, indica na nota que "está previsto construír un cambiador de ancho en Taboadela, que inclúe a montaxe de vía no ramal de conexión da LAV Madrid-Galicia coa liña convencional".

Este cambiador de ancho, segundo explica, "permitirá tamén a circulación de trens de ancho variable pola LAV Madrid-Galicia, de forma que a estación de Ourense reciba trens de calquera ancho e siga funcionando como nó ferroviario distribuidor cara a todas as liñas de ferrocarril da comunidade autónoma de Galicia".

Engade que estas actuacións son complementarias e, segundo Adif, "permitirán a continuidade da conexión ferroviaria de alta velocidade entre a cidade de Ourense e a meseta mentres se tramita e constrúe a variante exterior de Ourense".

"Vaise a executar unha adecuación integral da liña, cun investimento previsto que superará os 103 millóns de euros, dos cales 28,1 corresponden á implantación do ancho de vía estándar e 6,1 á construción do cambiador de ancho", destaca.

Ademais, sinala que está pendente de licitar a catenaria, as instalacións de seguridade que inclúen a implantación do sistema de protección 'ERTMS', o 'GSMR' e as telecomunicacións fixas e móbiles.

EN FASE DE PROBAS A FINAIS DE 2019

"Todas estas actuacións permitirán que a LAV Madrid-Galicia estea operativa en fase de probas a finais de 2019 e deste xeito cumprirase o compromiso adquirido polo Ministerio de Fomento", resalta.

Esta actuación, segundo apunta, por último, poderá ser cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional a través do programa operativo de crecemento sustentable 2014-2020, no apartado de obxectivo temático 7, relativo ao transporte sustentable.