Tres traballadores resultan feridos nunha deflagración na fábrica de Ferroatlántica de Cee (A Coruña)

Tres traballadores resultaron feridos este martes tras unha deflagración rexistrada no forno número 12 da fábrica de Ferroatlántica de Cee, na Coruña.

Segundo explicou a Europa Press o portavoz do Comité de Empresa, Alfonso Mouzo, o suceso tivo lugar sobre as 11,00 horas, cando unha perda de auga puido provocar a explosión.

O tres traballadores feridos, foron trasladados ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), onde dous continúan ingresados por queimaduras. O terceiro, o presidente do Comité de Empresa, Santiago Paz, xa recibiu o alta.

Respecto diso, o Comité de Empresa remitiu un comunicado aos medios no que esixe á dirección de Ferroatlántica que realice "todas as investigacións oportunas" para aclarar as causas de accidente e depurar "todas as responsabilidades" que puidesen derivarse por este sinistro.

"DURÍSIMA LOITA"

Segundo indica, "reverter a precariedade das medidas de prevención e seguridade laboral" na entidade foi unha "durísima loita" que o persoal tivo que manter ao longo de moitos anos.

Ademais, os representantes dos traballadores piden "non perder de vista" que neste "deixamento" tivo "moito que ver" a pasividade da administración que, conforme denuncian, "nunca se empregou a fondo para cumprir a normativa en materia de seguridade laboral".

Pola súa banda, noutro comunicado, o BNG trasladou o seu apoio aos traballadores da planta de Ferroatlántica de Cee e lembrou que as denuncias de "inseguridade laboral" son "reiteradas" polo persoal ante unhas "instalacións moi deterioradas" pola "falta dos investimentos necesarios".

Neste sentido, a formación nacionalista censurou que Villar Mir leve décadas "obtendo cuantiosos beneficios das súas factorías de Cee e Dumbría" á vez que "incumpre os compromisos de investimento e de creación de emprego na comarca".