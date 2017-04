Ribadavia (Ourense) acollerá este mes unha nova edición da súa Feira do Viño con novas actividades

A Feira do Viño do Ribeiro, que este ano alcanza a súa 54 edición e que terá lugar os días 29 e 30 de abril e 1 de maio, incluirá este ano novas actividades, nun evento que terá lugar no recinto da alameda en Ribadavia (Ourense).

Nun acto na Deputación da Coruña, o alcalde de Ribadavia, José Ignacio Gómez, acompañado polo presidente do organismo provincial, Valentín González Formoso, e pola xerente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, Cristina Alcalá, entre outros, presentou as propostas deste ano.

O acto contou tamén coa presenza do cociñeiro do restaurante ferrolán O Camiño do Inglés, Daniel López, participante nas actividades enogastronómicas desta edición. Na presentación, destacouse a presenza dun total de 42 participantes, entre adegas e 'colleiteiros'.

As actividades incluirán catas a cegas de todos os viños; unha zona de gastronomía con varios 'food trucks' e unha pulpeira, así como actuacións musicais e eventos para os máis pequenos.