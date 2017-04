O padroado do Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) deu luz este martes ao futuro convenio para a ampliación do recinto, en virtude do cal, a Xunta asumirá a construción, mentres que o Concello encargarase das expropiacións e a cesión dos terreos necesarios.

Reunión do padroado do Ifevi | Fonte: Europa Press

A tramitación deste proxecto, que permitirá gañar 5.000 metros cadrados máis para o Ifevi, realízase ao amparo da lei 3/2016, para eludir as consecuencias da anulación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo. Tras a recompilación de infórmelos pertinentes, o expediente será aprobado na Comisión de Urbanismo e no Consello da Xunta.

A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, recalcou a importancia da "colaboración" das administracións implicadas, así como do propio Ifevi, que xestiona o recinto, e de entidades que celebran importantes eventos nas instalacións, como Conxemar ou Navalia.

A pesar de que tanto a Xunta como o propio Concello expresaran a súa esperanza de que as obras de ampliación estivesen rematadas para a próxima edición de Conxemar (en outubro deste ano), o propia Sol Vázquez admitiu que "os prazos son moi xustos". No entanto, insistiu en que a Xunta vai traballar "coa máxima urxencia e a máxima prioridade".