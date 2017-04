Galicia perdeu un terzo das súas sucursais bancarias, pero a Xunta valora que é unha caída menor que a media

Galicia perdeu 815 sucursais nos últimos anos tras o proceso de reestruturación bancaria, o que supón un descenso da súa rede de oficinas do 33,8%.

Diso informou na comisión de Economía o director xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, David Cabañó, quen destacou que esa caída porcentualmente en Galicia desde 2009 é 1,4 puntos menor que o recorte de oficinas a nivel estatal do 35,2%.

Así, defende que "a redución de estrutura foi menor en Galicia que en España en termos comparables", pois esa baixada chegou ata o 50% en comunidades como Cataluña.

Nesta liña, David Cabañó sinalou que a rede de oficinas galegas supuñan o 5,4% do total de España en 2009, mentres que en 2016 aumentou o seu peso ata o 5,6%.

Tamén expuxo que en 2009 había 8,6 oficinas por 10.000 habitantes na Comunidade fronte ás 9,5 de España, unha distancia que se reduciu en 2016 (6 sucursais en Galicia e 6,2 no Estado). Por iso, Galicia "non foi un dos territorios máis prexudicados" na perda de sucursais.

Ademais, remarcou que, tras os axustes dos anos 2011, 2012 e 2013, esta redución mantívose en "cotas estables" nos últimos anos, aínda que prevé que a banca dixital e futuros procesos de reestruturación poden afectar a esta cuestión.

En cambio, Noa Presas (BNG) censurou que Galicia non conta cunha rede de oficinas acorde á súa realidade territorial, coa metade dos núcleos de poboación de España. Así, considera "inxusto" este recorte de oficinas, sobre todo no rural, mentres os beneficios de entidades "non pairan de aumentar".

USO DO FONDO DE CONTINXENCIA

Por outra banda, nesta comisión a deputada Noa Presas tamén preguntou polo fondo de continxencia da Xunta, en relación ao informe do Consello de Contas sobre o ano 2014 no que avisaba de que "lonxe de servir para a atención de gastos imprevistos e non discrecionales constituíu unha ferramenta para a cobertura de gastos (principalmente gasto corrente) que son obxecto dunha deficiente" forma de orzar, "por escasamente realista".

De tal forma, a deputada nacionalista carga contra o uso "abusivo" do fondo de continxencia, á vez que denuncia que a Xunta "sistematicamente presuposta aos baixa servizos básicos", entre o que destaca o persoal do Sergas.

O director xeral de Planificación e Orzamentos, Miguel Corgos, apuntou que en 2014 dotouse o fondo de continxencia con 105 millóns, dos que 62,5 millóns correspóndense co Sergas.

Por iso, Corgos sinalou que "as desviacións" nese ano nas contas da Xunta debéronse ao persoal do Sergas, o "máis difícil de orzar", con "alto grao de substitucións" e "un persoal medio de máis de 30.000 traballadores".

A continuación, defendeu que non cre que se poida falar dunha "deficiente" forma de orzar, mentres resalta que o Goberno galego tómase "moi en serio" as recomendacións do Consello para "reducir ese 'gap' (oco) entre orzamento e gasto".

A modo de exemplo, indicou que en anos sucesivos desde 2014 aumentáronse os orzamentos na dotación do capítulo 1 do Sergas, así como en Xustiza, onde recoñece había algún fallo.