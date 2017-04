Decretan prisión provisional e ingreso médico para o garda civil que tratou de roubar un restaurante en Ourense

O xulgado en funcións de garda decretou prisión provisional e sen fianza, previo ingreso nun centro médico para a súa estabilización, para o axente da Garda Civil detido o luns tras tratar de roubar a punta de cochillo e navalla un restaurante en Ourense.

Diso informou este martes o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que precisou que, tras recibir atención médica, o centro no que será ingresado deberá mandar un informe ao xulgado, que fará unha nova valoración no curso da causa que segue por roubo en grao de tentativa con intimidación.

En concreto, unha dotación da Brigada de Seguridade Cidadá pertencente á Comisaría Provincial de Ourense detivo o luns a este cabo primeiro da Garda Civil da Comandancia de Pontevedra tras tratar de roubar nun restaurante da capital ourensá.

Os feitos que motivaron a detención sucederon ás 14,25 horas deste luns cando se recibiu chamada a través da Sala do 091 para dirixirse a un restaurante céntrico da cidade, onde supostamente se atopaba un individuo que ameazaba cun coitelo "de grandes dimensións", segundo o relato policial, nunha man e na outra unha navalla dentro da barra a dúas dos camareiros para que lles abrise a caixa, xa que el non o conseguía.

Dada a chegada inminente dunha patrulla de policía pertencente á Brigada Provincial de Seguridade Cidadá da Comisaría de Ourense, e ao observar a "actitude ameazante e atoparse devandito individuo armado", segundo apuntan as mesmas fontes, os axentes procederon a desaloxar aos clientes que se atopaban no interior.

Cando o local estaba xa baleiro dispuxéronse a "establecer conversación tranquilizadora", segundo destaca a Policía, co home para que depuxese a súa actitude. Así conseguiron que este colocase o coitelo de 25 centímetros de folla e unha navalla encima do mostrador, ao mesmo tempo que baleiraba os seus petos e quitábase a camiseta. Deste xeito, saíu de detrás da barra e colocouse de xeonllos e coas mans entrelazadas sobre a súa caluga, momento no que os policías procederon ao seu "engrilletamiento".