O dirixente socialista valenciano Andrés Perelló estará en Vigo este mércores nun acto de apoio a Pedro Sánchez

O socialista valenciano Andrés Perelló, membro do Comité Federal do PSOE, estará en Vigo este mércores para participar nun acto de apoio a Pedro Sánchez na súa carreira polo liderado do partido.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, o acto, conducido por Gonzalo Caballero, terá lugar ás 20,00 horas en Afundación.

Participarán tamén a deputada no Congreso por Ourense, Rocío de Frutos, unha das que rompeu a disciplina de voto na investidura de Mariano Rajoy; o portavoz do PSOE en Pontevedra, Agustín Fernández; e o parlamentario autonómico José Antonio Quiroga.

Así mesmo, tomarán a palabra a tenente de alcalde de Moaña (Pontevedra), Marta Freire, e o histórico sindicalista vigués Manuel García, de UXT.

Os partidarios do ex secretario xeral, segundo indicaron fontes socialistas, tratarán de reunir a un gran número de persoas, xusto na cidade galega liderada por un dos principais apoios de Susana Díaz en Galicia, Abel Caballero.